Juventus, è fuori con un piede e mezzo: “Offerta pesante del City”

La Juventus si prepara a sfidare l’Inter nel derby d’Italia, ma le attenzioni sono concentrate anche sul calciomercato della prossima stagione

Le attenzioni sono tutte concentrate, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, sul ritorno della Serie A e, in particolare, sul big match della trentunesima giornata di campionato: il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter.

Ma, com’è normale che sia, si fa un gran parlare anche delle prossime mosse che riguardano il calciomercato che verrà. La Juventus ha necessità di rimpolpare e rinforzare il reparto difensivo, non solo sulle fasce, soprattutto quella sinistra, dove Alex Sandro e Luca Pellegrini hanno dimostrato di non poter coprire tutta la stagione su buoni livelli. Il primo, inoltre, potrebbe anche decidere, insieme al club, di lasciare Torino per affrontare una nuova avventura in Premier League o nella Liga.

Anche nella zona centrale della difesa, qualcosa andrà necessariamente fatto. Giorgio Chiellini, vista la mancata qualificazione alla fase finale dei Mondiali in Qatar dell’Italia, potrebbe dire addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto: nel suo futuro, l’addio al calcio giocato o l’esperienza nella Major League Soccer. Lo stesso Leonardo Bonucci, 35 anni a maggio, in questa stagione è stato condizionato da diversi problemi fisici, anche se è destinato a restare in bianconero e magari fare da chioccia a chi arriverà.

Calciomercato Juventus, sgambetto City: “Offerta potente”

Per quanto riguarda Matthijs de Ligt, si profila un prolungamento per un’ulteriore stagione del contratto, attualmente in scadenza nel 2024: a meno di clamorose offerte, sarà lui il punto fermo dal quale ripartire. Ma, chiaramente, il reparto dovrà essere necessariamente rimpolpato e oltre al nome di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto col Chelsea alla fine della stagione in corso, un’altra pista porta a Ronald Araujo. Il 23enne centrale è alle prese con il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023, col Barcellona, ma la trattativa stenta a decollare. E, ora, c’è una nuova insidia per i catalani: il vecchio amico Pep Guardiola

Secondo Eduardo Inda, Araujo sarebbe già con un piede e mezzo fuori dal Barcellona, direzione Manchester: “Araujo è un giocatore magnifico, guadagna 900mila euro e per rinnovare gli offrono la metà di quello che hanno dato a Pedri – le sue parole a ‘El Chiringuito’ – Il giocatore chiede di essere messo sullo stesso livello, oppure è pronto ad andare via. E ha un’offerta molto potente del City. Il suo valore, dopo la partita contro il Real, è salito alle stelle. A Florentino Perez piace, ma ha promesso a Laporta che non avrebbe mosso un passo per lui nella prossima sessione di calciomercato“. Dunque, si iscrive anche il City nella corsa ad Araujo: la Juve è avvisata.