“Pensa all’addio, pronto il sostituto”: nuovo ribaltone in casa Juventus

Prosegue la rifondazione in casa Juventus: il nuovo avvicendamento dopo quello già consumato tra Dybala e Vlahovic

Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali in Qatar contro la Macedonia del Nord.

Quella di stasera potrebbe diventare l’ultima partita in azzurro del capitano, Giorgio Chiellini. “Non so quello che farà Giorgio, da parte mia c’è voglia di continuare per poter essere d’esempio e da guida per i tanti giovani che vestono questa maglia”, ha dichiarato alla vigilia Leonardo Bonucci in conferenza stampa. È ora attesa la decisione di Chiellini, che potrebbe riguardare anche la Juventus. Sfumato il Mondiale, infatti, il 37enne potrebbe anche anticipare di una stagione il ritiro o comunque l’addio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, ipotesi ritiro per Chiellini: sale Rudiger

Su ‘Juventibus’, Luca Momblano ha rivelato: “Chiellini ha un contratto annuale con opzione morale per il secondo anno legata al Mondiale. È un giocatore fisicamente provato che stringe i denti ogni volta che scende in campo. Penso che sia tentato dallo staccare da questo calcio per provarne uno diverso”. Il possibile sostituto, riferisce il giornalista, potrebbe essere Antonio Rudiger: “La percentuale di Rudiger è intorno al 70%. La Juve è disposta a trattare cercando di andare incontro alle richieste del giocatore. Si è inserita in un contesto con un Chelsea in difficoltà, un Real Madrid che prima l’ha sedotto poi abbandonato e un Bayern Monaco che è arrivato tardi con idee non chiare”.