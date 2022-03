Giallo Juventus: è scattato il rinnovo, ma sta ancora trattando

In casa Juventus sono diversi i calciatori che attendono di prolungare il rispettivo contratto, in scadenza alla fine della stagione in corso

Oltre all’addio certificato di Paulo Dybala alla Juventus, alla fine della stagione in corso, e le tante voci sul futuro dell’argentino, i bianconeri sono al lavoro per discutere del prolungamento, oppure dell’addio a parametro zero, di altri giocatori in scadenza di contratto nel giugno prossimo.

Chi appare certo del rinnovo è Mattia De Sciglio, convocato anche dal commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini nella scorsa settimana. L’esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra, pare abbia convinto lo staff tecnico e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro. Discorso da approfondire anche con Mattia Perin e Federico Bernardeschi, mentre per Juan Cuadrado la situazione è un po’ diversa. Il colombiano è un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri e il tecnico ha voglia di averlo ancora a disposizione nella prossima stagione.

Il giornalista Luca Momblano, ai microfoni di ‘Juventibus’, ha illustrato lo stato dell’arte: “Cuadrado è protagonista di un piccolo giallo. Avrebbe già nel contratto un anno in più, che scatta con il 50% di presenze, cosa già avvenuta. Non sarebbe, però, stata concordata una cifra per tale rinnovo e per questo starebbe trattando con la società”. Ma c’è un altro giocatore della rosa bianconera, il cui contratto scadrà tra un anno, a poter lasciare Torino.

“Pronto ad andare in Premier o nella Liga”: Alex Sandro può partire

Alex Sandro, spesso fermato da guai fisici, Covid-19 compreso, non sta disputando una stagione sufficiente. Ed è da diverso tempo che l’esterno sinistro brasiliano non si esprime sui livelli ai quali aveva abituato tifosi e addetti ai lavori. Ad un anno dalla scadenza del contratto, per lui l’esperienza alla Juventus potrebbe terminare nella prossima sessione di calciomercato. “Alex Sandro ha dato mandato ai suoi agenti di guardarsi intorno – le parole di Momblano – Ha detto no ad un ritorno in Brasile, andrebbe volentieri in Premier League o nella Liga“.