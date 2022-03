Mega offerta da 80 milioni: la Juventus è già fuori

La Juventus pianifica le mosse per il prossimo mercato estivo. Un obiettivo potrebbe sfumare per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus alle prese con la grana rinnovi dopo la fumata nera per la permanenza in bianconero di Paulo Dybala.

Anche Bernardeschi rischia il divorzio a fine campionato, mentre Cuadrado e De Sciglio hanno buone possibilità di legarsi alla ‘Vecchia Signora’ con un nuovo accordo per i prossimi anni. Intanto la dirigenza della Continassa lavora per consegnare una squadra all’altezza a Massimiliano Allegri per la stagione che verrà.

Un reparto che potrebbe subire un corposo restyling è la difesa, considerando il possibile addio di Chiellini (ritiro o esperienza fuori dall’Europa per il capitano) e la fragilità fisica mostrata da Bonucci negli ultimi mesi. De Ligt, a meno di un’offerta fuori mercato, resterà a Torino con Cherubini e Arrivabene a caccia di un partner di livello per l’olandese davanti a Szczesny. Rudiger è il nome che stuzzica maggiormente la Juventus, vista la possibilità di prelevare il tedesco a parametro zero in caso di mancato rinnovo con il Chelsea.

Calciomercato Juventus, Araujo si allontana: servono 80 milioni

Fari puntati inoltre anche su Milenkovic della Fiorentina e Akanji, senza dimenticare Ronaldo Araujo in forza Barcellona. Il prolungamento contrattuale del giovane centrale uruguaiano è al momento lontano, con il club blaugrana pronto ad accogliere Christensen a parametro zero la prossima estate. Il classe ’99, considerando la crescita e le positive prestazioni in campo, si aspetta un riconoscimento dal Barça anche per quanto riguarda l’ingaggio. Finora però Laporta e soci non sembrano disposti ad accontentare Araujo che quindi medita una partenza dalla Catalogna come scrive il quotidiano ‘AS’.

Il Barcellona non si opporrebbe alla cessione del giocatore, considerando anche il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. A una condizione però: che sul tavolo delle trattative arrivi un assegno da ben 80 milioni di euro, cifra al attualmente alla portata del Paris Saint-Germain o del Chelsea con un eventuale cambio di proprietà dei ‘Blues’ dopo l’addio di Abramovich. In questo modo sarebbe tagliata fuori la Juventus che cerca un profilo di livello internazionale ma a costi contenuti.