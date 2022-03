Bufera in casa Juventus, cessione in vista: “È già andato”

Non un grande momento per Adrien Rabiot, centrocampista francese mai troppo amato dai tifosi della Juventus ma coccolato dalla madre che ha recentemente detto la sua

La Juventus si concentra su un finale di stagione che vale moltissimo sull’asse campionato-Coppa Italia. Dopo l’eliminazione dalla Champions League gli obiettivi sensibili dei bianconeri risiedono nella corsa ad un posto d’alta classifica tra le prime quattro in Serie A, e nella vittoria della coppa nazionale. Per farlo Allegri si affiderà ad una squadra non esaltante dal punto di vista del gioco ma rinfrancata dalla continuità di risultati.

Nell’ultimo periodo però non sono mancati i problemi di scelte a centrocampo a causa dei tanti infortuni che hanno condizionato l’allenatore toscano. Tra i più impiegati Adrien Rabiot che però non convince con continuità, ed in generale non vive un grandissimo momento di forma. Spesso criticato, il centrocampista francese non è proprio nelle grazie dei tifosi, e le critiche non sono mai mancate.

Calciomercato Juventus, i tifosi mettono alla porta Rabiot: “È già andato”

Non un’annata semplice per Rabiot che è spesso finito spesso sul banco degli imputati. Durante un’intervista rilasciata a ‘Ouest-France’ a prendere le parti del calciatore ci ha pensato la madre Veronique: “Non gli hanno mai perdonato nulla. E questo dall’età di 17 anni. Errori, ognuno li fa per tutta la vita. Non ci rendiamo conto che i calciatori sono adolescenti quando iniziano, che devono crescere come uomini. Non sono robot”.

Dichiarazioni che hanno innescato anche le reazioni ulteriori da parte dei tifosi che su Twitter hanno presto scaricato Rabiot:

RABIOT e Berna che se ne vanno a giugno? Troppo bello per essere vero #Rabiot — sepp£ (@dosehhhh) March 28, 2022

Il fatto che la madre di #Rabiot abbia parlato oggi per la prima volta da quando è alla #Juve mi fa pensare solo una cosa:

È già andato — SandroS (@SandroS1915) March 28, 2022

penso che non ci sia nessun tifoso della Juve che voglia trattenerlo #Rabiot — Paolo Nicoli (@PaoloGaucho80) March 28, 2022

#Rabiot since:2022-03-28_09:14:32_UTC si sa le mamme hanno sempre ragione, quindi chi siammo noi per dargli torto, che lo porti pure via dalla Juve — Tina martel Jj 🦓🇪🇺🇮🇹🏳️‍🌈 antifa.. (@tina_martel) March 28, 2022

La mamma di #Rabiot :

“Adrien non ha nulla da dimostrare . . .

. . . Solo in Italia dicono che non è buono…” Bene signora, se così è, allora ci porti una buona offerta per giugno e credo che la #Juve non avrà problemi a mandarlo lì, dove sicuramente sarà più apprezzato. 😎 — rott ⚪️ ⚫️ (@rott54558957) March 28, 2022