Juve-Inter è già iniziata: dalle sfide sul mercato allo ‘sgarbo’ Dybala

Quattro giorni al derby d’Italia fra Juve e Inter che potrebbe risultare decisivo per lo Scudetto. Il focus di Calciomercato.it sulle sfide extra-campo tra le due rivali

Archiviata la tremenda pausa Nazionali, è tempo di pensare di nuovo al campionato. Soprattutto al big match di domenica sera, all”Allianz Stadium’ di Torino, tra Juventus e Inter che potrebbe risultare decisivo in ottica Scudetto. In particolare per i nerazzurri di Inzaghi, obbligati a vincere per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla capolista Milan, impegnata lunedì al ‘Meazza’ contro il Bologna. Avrà senz’altro meno da perdere la formazione di Allegri, che con la grande striscia di risultati positivi (l’ultima sconfitta risale al 27 novembre (in casa con l’Atalanta) ha blindato la zona Champions.

In realtà Juve-Inter è già iniziata, o mai finita perché le due storiche rivali sono sempre in aperta sfida sul calciomercato. Non è una sfida, però sarebbe senz’altro un grande ‘sgarbo’ il trasloco di Paulo Dybala dal bianconero al nerazzurro. Un trasloco che sarebbe firmato Beppe Marotta, tra i più importanti artefici del grande ciclo juventino e di quello poi interista. Come noto, l’Ad è l’estimatore per eccellenza del classe ’93 di Rosario, scaricato dai bianconeri e quindi libero di accasarsi altrove a costo zero. Commissioni escluse, che come scritto da CM.IT toccano quota 7 milioni di euro. Questa è almeno la cifra che venne chiesta ad Arrivabene e soci.

Calciomercato Inter, Dybala disposto a ‘tradire’ la Juve

Stando alle ultime indiscrezioni, Marotta e il Ds Ausilio si sono già incontrate con l’agente dell’argentino, vale a dire Jorge Antun. E da parte del calciatore c’è la disponibilità a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, in sostanza a ‘tradire’ quella Juve che ha deciso di non puntare più su di lui. Sono arrivate conferme alle notizie provenienti dall’Argentina, l’Inter è ad oggi la squadra che ha manifestato l’interesse più concreto, tuttavia per il futuro di Dybala vanno tenute sempre in forte considerazione le piste spagnole – vedi l’Atletico Madrid – e quelle inglesi rappresentate da Tottenham, Arsenal e Newcastle. Una porticina va pure lasciata aperta al Psg, col quale di recente ci sono stati dei contatti.

Frattesi e Bremer: i grandi duelli di Juve e Inter sono in Serie A

Dal possibile ‘sgarbo’ Dybala ai duelli veri e propri, ovviamente sempre sul mercato, tra Juve e Inter. Quello più fresco ha come protagonista Davide Frattesi, in alto fotografato assieme all’ex big bianconero Claudio Marchisio, da mesi scelto dall’Inter per ereditare il posto che verrà lasciato vuoto da Arturo Vidal. I colloqui tra Marotta e l’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali sono già a buon punto e includono Scamacca, ma per diverse fonti la società presieduta da Andrea Agnelli (forse ancora per poco) vuol provare davvero a ‘beffare’ l’Inter per il centrocampista classe ’99 che, a quanto pare, gode della stima di Allegri. Anche i rapporti tra Juve e neroverdi, vedi l’operazione Locatelli e tante altre degli anni passati, sono ottimi. Carnevali spera naturalmente in un’asta, con base 25 milioni di euro. Il 30% della cessione finirà nelle casse della Roma.

L’altra grande sfida mercatara fra ‘Beneamata’ e ‘Vecchia Signora’ è sempre in Serie A, per Gleison Bremer. Anche per il brasiliano l’Inter è avanti, forte di un legame solidissimo con il rappresentante italiano del difensore che il Torino valuta 25-30 milioni. La Juve, però, non fa dormire sonni tranquilli Marotta & co, seppur massima precedenza la dà all’ingaggio di Antonio Rudiger. Non c’è nessun accordo col tedesco in scadenza col Chelsea (che col cambio di proprietà potrebbe tornare a trattare il rinnovo), ma una ferma volontà di chiudere sicuramente sì.