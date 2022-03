Addio Agnelli: Elkann ha scelto il nuovo presidente della Juventus

La Juventus del futuro potrebbe non avere Andrea Agnelli come presidente: John Elkann avrebbe già scelto il sostituto

Nelle ultime stagioni i bianconeri si sono allontanati sempre di più da quello che era l’obiettivo annunciato dal proprio presidente Andrea Agnelli: far diventare la Juve la squadra più importante d’Europa.

Una lontananza che si è acuita sia sul campo sia a livello politico. L’impegno di Agnelli per istituire la Superlega ha creato tensione con i vertici dell’UEFA e sul campo la Juventus è uscita agli ottavi di finale dalla Champions League per il terzo anno consecutivo. La scelta di mettere in società una figura come Maurizio Arrivabene, più vicina alla proprietà e meno al presidente bianconero, potrebbe essere stato un primo passo per un cambio. Oggi arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Andrea Agnelli.

Juventus, John Elkann valuta la sostituzione di Agnelli: Lapo possibile presidente

In mattinata è arrivata un’indiscrezione che fa tremare le certezze dei tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato da Paolo Madron sul proprio profilo ‘Twitter’: “Dopo aver cercato invano di venderla, John Elkann ha deciso che il prossimo presidente della Juventus sarà suo fratello Lapo“. Si tratterebbe di un cambiamento epocale, considerando i titoli e la crescita avuta dalla società piemontese sotto la gestione del figlio di Umberto.

Si spiegherebbe anche così la minor presenza mediatica di Andrea Agnelli degli ultimi mesi, che ai tifosi è parsa una minor vicinanza alla squadra e ha fatto sorgere degli interrogativi. Per quanto riguarda Lapo Elkann, la sua passione per la Juventus non è mai stata un mistero così come le sue qualità a livello di marketing. Per ora non ci sono conferme: è uno scoop giornalistico o una semplice battuta? Entro qualche giorno scopriremo se nel futuro della Juventus ci sarà un cambio di presidenza.