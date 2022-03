Dybala spaventa l’Inter, intermediario in città e primo sì

Il futuro di Dybala prende una direzione inaspettata, gli intrecci che possono determinare la nuova destinazione della ‘Joya’

Il lungo addio di Paulo Dybala alla Juventus vivrà, nelle prossime settimane, sul campo, con l’argentino atteso alle ultime prove in maglia bianconera, e fuori, con i rumours di mercato già partiti. Le pretendenti non mancano all’argentino, situazione al momento tutta da decifrare ma con i primi movimenti in tal senso che potrebbero essere già piuttosto indicativi.

Come raccontato alla CMIT TV dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, Dybala al momento non ha ricevuto offerte concrete. Ma lo scenario è in rapida evoluzione e se in Italia c’è l’Inter a pensare a lui piuttosto seriamente, le piste estere prendono forza e potrebbero portare ad un addio della ‘Joya’ alla Serie A.

Strategia di attesa di Marotta, ma Dybala si allontana dall’Inter

‘Tuttosport’ conferma l’incontro avuto da Marotta e Ausilio con Jorge Antun. All’agente dell’argentino sono state chieste più che informazioni sulle cifre, sulle tempistiche gradite al giocatore per trovare una nuova squadra. Al momento, Dybala non avrebbe fretta. Notizia gradita all’Inter, che intende giocare d’attesa, per più motivi. La speranza è innanzitutto che l’argentino abbassi le sue pretese relative all’ingaggio, soprattutto relativamente ai bonus. Marotta vuole inoltre verificare le condizioni fisiche dell’attaccante in questo finale di stagione, dopo i recenti problemi. E capire i margini di manovra, in virtù di una possibile cessione di Lautaro Martinez. Ma una attesa eccessiva potrebbe andare a sfavore dell’Inter, con Dybala che ha mosso un intermediario sul mercato internazionale. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, dopo aver vagliato il mercato spagnolo, ora questi si trova in Inghilterra e l’ipotesi Premier League, rispetto al passato, sarebbe valutata positivamente dal giocatore. Un giro di ricognizione che alla fine potrebbe anche rivelarsi decisivo.