ESCLUSIVO | ‘Solitudine’ Dybala: “Non ha nessuna offerta”

Paulo Dybala resta argomento centrale per ciò che concerne il mercato. Andrà via dalla Juventus e va a caccia di una nuova avventura. Ne parliamo con Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sport’

Occhi puntati sul futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino che lascerà la Juventus al termine dell’attuale stagione per la chiusura naturale del suo contratto con i bianconeri. Al netto di quello che è il suo presente fino al prossimo giugno, un grande interesse suscita invece il suo futuro post Juve.

Di questo ed altro ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sport’: “Qui in Argentina non si parla molto della situazione di Dybala perché visto che non è mai diventato una figura importante per la Nazionale, non si presta molta attenzione a lui. Noi giornalisti riconosciamo che sta facendo una carriera importante in Europa, però ai tifosi non interessa molto e per questo non se ne parla tanto nei media. Lui vuole un grande club, ma in realtà ci sono molti sondaggi, quello più concreto è dell’Inter per il suo rapporto con Beppe Marotta, ma penso che la decisione arriverà a fine stagione. Sarà una storia abbastanza lunga”.

Merlo ha proseguito sulle altre eventuali destinazioni di Dybala evidenziando l’assenza di proposte concrete: “Il Barcellona ha fatto un sondaggio perché sta cercando soprattutto calciatori in scadenza di contratto, ma in realtà oggi Dybala non ha nessuna offerta concreta e scritta sopra al tavolo, perché hanno voluto prima aspettare la riunione con la Juventus e la decisione definitiva sul rinnovo. Non ha una preferenza sul futuro, se continuare in Serie A o andare in un altro campionato”.

Calciomercato, il futuro di Dybala: “Vuole un club simile alla Juve”

Merlo ha aggiunto sulla prossima destinazione di Dybala: “La sua priorità è continuare a competere ad alti livelli e Italia, Spagna, Germania, Inghilterra sono tutte ad altissimi livelli. La sua aspettativa è un club simile alla Juve come importanza, ma poi dipende dalle offerte ufficiali che arriveranno”.

ALTRI CLUB – “Se dovessero arrivare proposte di club di minor blasone rispetto a quello che può aspettarsi Dybala, il giocatore dovrà adeguarsi a quello che propone il mercato, se dovessero arrivare offerte da grandi club, per Paulo sarà molto più facile scegliere”.