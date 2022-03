Dalle probabili formazioni agli intrecci di mercato: Turchia-Italia vuol dire tanto

Mirino su Turchia-Italia, gara che servirà agli azzurri solo a sperimentare dopo la delusione con la Macedonia. Dalle probabili formazioni al mercato

Torna in campo l’Italia dopo la cocente delusione rimediata nei giorni scorsi contro la Macedonia del Nord. Una eliminazione prematura nella corsa verso il Mondiale del Qatar che sarà quindi privo della partecipazione dei campioni d’Europa in carica, che ricompattandosi dopo le tante critiche si leccano le ferite e si preparano a sperimentare nella sfida di questa sera contro la Turchia, che a sua volta ha perso la semifinale playoff contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Allo stadio Buyuksehir di Konya andrà in scena quindi una vera e propria amichevole, poco stimolante dal punto di vista delle motivazioni complessive, visto anche lo scoramento generale, ma che qualche tematica, viste anche le possibili scelte di Mancini, è pronta a regalarla ugualmente. Dalle probabili formazioni ai tanti intrecci di mercato, soprattutto in attacco, ecco il focus su Turchia-Italia.

Turchia-Italia, le probabili formazioni: per Mancini è l’ora degli esperimenti

È già ora di ripartire per l’Italia che dopo la grande delusione di Palermo contro la Macedonia dovrà ricostruire un nuovo ciclo, ancora con Roberto Mancini alla guida dopo le parole ct di ieri in conferenza stampa. Lo stesso allenatore vorrà quindi trarre indicazioni importanti dalla gara in terra turca, non solo dal punto di vista del risultato e della reazione mentale, ma anche e soprattutto da alcuni singoli, che avranno una chance importante per mettersi in luce. L’unico confermato sarà Gigio Donnarumma tra i pali, mentre per il resto ci sarà ampio spazio a rilanci, seconde linee ed esperimenti di vario tipo per tastare anche il valore di determinati interpreti. In difesa spazio al rientrante Chiellini con Acerbi, mentre De Sciglio e Biraghi dovrebbero completare il quartetto. Indicazioni interessanti dovranno arrivare da una mediana particolare con Pessina, Cristante e Tonali, con particolare attenzione sul milanista che dopo aver giocato benissimo fin qui con il club punta a farsi notare anche in ottica futura per la Nazionale. La curiosità maggiore risiede però tutta nel tridente giovane e futuribile composto da Zaniolo e dai gioielli del Sassuolo, Scamacca e Raspadori.

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Cengiz Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. Ct.: Kuntz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Ct.: Mancini. L’amichevole tra Turchia e Italia è in programma alle ore 20.45 allo stadio Buyuksehir di Konya e sarà possibile seguirla in diretta su Rai1 senza dimenticare la possibilità di guardarla anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Da Zaniolo a Scamacca e Raspadori: tridente sul campo e per il mercato

Campo aperto al tridente giovane con Zaniolo ala destra, Raspadori sul versante opposto e Scamacca ad occupare la zone centrale, in un reparto che è stato ampiamente criticato in tutte le ultime uscite dell’Italia. Chissà quindi che non siano proprio loro tre il nuovo che avanza utile ad un ricambio generazionale necessario per riportare la Nazionale ai fasti di qualche mese fa.

I tre in questione sono anche i calciatori attualmente con maggior mercato e che potrebbero cambiare aria nei prossimi mesi. Partiamo da Zaniolo che ad oggi ha un accordo in scadenza nel 2024 già ritoccato verso l’alto, e che nessuno sembra aver fretta di prolungare. Non è inoltre da escludere che la Roma possa ascoltare offerte sui 40 milioni di euro. Nel caso specifico un club interessato sarebbe la Juventus, a maggior ragione dopo l’addio certificato di Paulo Dybala che necessiterà dunque di un sostituto. Seppur con caratteristiche leggermente diverse, il talento giallorosso potrebbe rappresentare ipotesi gradita soprattutto se il ragazzo dovesse avvicinarsi alla scadenza ed esprimere una volontà.

Su Scamacca c’è invece più bagarre, con l’Inter che potrebbe sentirsi avanti rispetto alla concorrenza italiana, visto che la Juve è ormai fuori dopo l’arrivo di Vlahovic e il Milan potrebbe puntare su Origi, fermo restando la possibilità che il ‘diavolo’ provi a completare un pacchetto unico con Berardi. Non va però sottovalutata anche la possibilità di un’esperienza estera, anche se l’Inter ci punta e con qualche contropartita tecnica potrebbe abbassare le alte richieste da circa 40 milioni del Sassuolo.

Chiude il tris Raspadori, meno quotato degli altri due ma comunque con un prezzo importante appiccicato sulla schiena. Nel corso dei mesi il suo nome è stato accostato ad Inter, Napoli, Milan ma anche e soprattutto Juventus, anche lui nell’ottica di una eredità di Dybala da raccogliere.