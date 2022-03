CMIT TV | Il vero piano della Juventus: così cambia tutto per Zaniolo

La Juventus si prepara a grandi cambiamenti sul calciomercato. Attenzione al futuro di Zaniolo e non solo per i bianconeri

La Juventus non si ferma all’arrivo di Dusan Vlahovic, sul calciomercato. I bianconeri ora ragionano sul centrocampo, a caccia dei nomi giusti per migliorare la rosa.

Ne ha parlato in maniera approfondita Antonio Barillà de ‘La Stampa’, escludendo però fin da subito una pista: “Van de Beek? Per quanto mi risulta, al momento non è un nome al centro di sondaggi e trattative. Posso dire però che il profilo ha una sua valenza: la qualità e il profumo d’affare. È un calciatore che non trovandosi bene ha avuto un abbattimento del cartellino. È bene ricordare che la Juventus ha anticipato Vlahovic, dovrà pagare Chiesa e ha ancora da pagare Locatelli. Quindi prima di immaginare una squadra che acquista ingaggi da nababbi ce ne passa“.

In vista dell’estate, il reparto da migliorare è certamente il centrocampo: “Credo che nel piano della Juventus ci sia un regista, classico, che non c’è all’interno della rosa. Lo stesso Arthur non ha quel tipo di indole – sottolinea Barillà -. A quel punto potresti sfruttare anche Locatelli mezzala, consentendogli di fare il grande salto di qualità: il problema è che se lui deve portare il salto, vuol dire che c’è stato qualcosa di sbagliato. La qualità della mediana non è all’altezza“.

Calciomercato, Zaniolo e i piani della Juventus

Se si parla della Juventus, in questo momento, non è possibile non parlare dell’addio di Paulo Dybala, e del possibile sostituito a Torino: “Al momento non si sta muovendo nulla. Faccio un nome per tutti, quello di Zaniolo: non credo che sarà acquistato alle cifre che si leggono (vi abbiamo riportato qui quanto risulta a Calciomercato.it a riguardo). Se il ragazzo dovesse avvicinarsi alla scadenza ed esprimere una volontà allora la trattativa potrebbe decollare. Io credo che la prima valutazione dovrebbe essere anche tecnica, il sistema di gioco dovrà orientare la scelta. Forse ci sono altri profili più di Zaniolo sicuramente utili per la manovra di Allegri”.

Barillà esprime la sua opinione anche sulla panchina della Juventus: “Se tre allenatori completamente differenti, Sarri, Pirlo e Allegri, hanno incontrato lo stesso tipo di difficoltà significa che dobbiamo riflettere sulla costruzione di questa squadra. Secondo me negli anni si è impoverita e ha bisogno di una ricostruzione, per adesso funziona anche perché è un campionato partito ad handicap e in costante rimonta. Senza la falsa partenza, ora la Juventus sarebbe a ridosso della testa”.

Chi ha reso al meglio dall’arrivo di Vlahovic è sicuramente Alvaro Morata. A riguardo, Barillà evidenzia: “Far giocare Morata spalle alla porta è sbagliato da quando è stato scelto fra Dzeko e Suarez. Io mi chiedo perché andare a cercare un difensore giovane e sono passati Demiral e Romero. Io credo perché si debbano rimpiangere Khedira, Matuidi e Pjanic. Chi arriva ora deve ricostruire“.