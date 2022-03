Rudiger, Jorginho e non solo: la Juve saccheggia il Chelsea

La Juventus vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista sia in Italia che, soprattutto, in Europa. Dalla difesa all’attacco: triplo scippo al Chelsea

L’ennesima disfatta in Champions ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa Juventus, quello definitivo perché chiarisce una volta per tutte una cosa: per tornare protagonista in Italia, ma soprattutto in Europa serviranno giocatori importanti e con esperienza a livello internazionale. Investimenti mirati per alzare il livello dell’undici titolare.

Difesa, centrocampo e attacco: la Juventus ragiona ora sul triplo grande colpo mettendo nel mirino non uno ma ben tre giocatori del Chelsea approfittando o sperando di approfittare degli enormi problemi che sta attraversando il club londinese. Partendo dal reparto arretrato, il nome è quello di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno. A Calciomercato.it sono arrivate secche smentite riguardo le notizie di un accordo già raggiunto, ma l’interesse de ‘La Vecchia Signora’ per il 29enne tedesco esploso anni fa qui in Italia con la Roma è concreto.

Gli ostacoli sono la concorrenza di società del calibro di Real e Bayern, ma anche lo stesso Chelsea che – una volta risolti i guai – potrebbe tornare alla carica per il rinnovo. Attualmente Rudiger guadagna circa 6 milioni di euro netti l’anno, più bonus. La Juventus potrebbe offrirgli sui 7 (per quattro anni: un totale lordo di 40 milioni), sapendo di poter risparmiare non poco fronte lordo grazie al Decreto Crescita

Stesso discorso per Jorginho, lui però in scadenza nel 2023 e quindi per il cartellino Cherubini e soci dovranno andare a trattare con gli inglesi, o comunque con chi prenderà possesso del club. Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente dell’italo-brasiliano, ha ammesso/confermato l’interesse dei bianconeri per il suo assistito che ha una valutazione teorica sui 38 milioni di euro. Jorginho sarebbe il regista perfetto per Allegri.

Calciomercato, da Rudiger e Ziyech a Jorginho e Pulisic: la Juventus si tinge di ‘Blues’

Rudiger, Jorginho. E il terzo? Christian Pulisic, statunitense di 23 anni su cui la Juve ha da tempo messo gli occhi. Valutazione del cartellino intorno ai 50 milioni. Il classe ’98 (stipendio di circa 9 milioni) potrebbe essere l’erede di Paulo Dybala, il cui rinnovo è sempre meno probabile. Lunedì è previsto un nuovo incontro, il primo in realtà dopo il dietrofront di Arrivabene alla proposta da 10 milioni quasi coi bonus che lo scorso autunno aveva portato a un accordo.

Rudiger, Jorginho e Pulisic, senza dimenticare Hakim Ziyech: la Juve può ‘finanziare’ i colpi da circa 128 milioni con delle uscite ‘pesanti’ già solo in termini di ingaggio, vedi quella del sopracitato Dybala nonché di Arthur e Rabiot che guadagnano rispettivamente 5 e 7 milioni di euro netti.