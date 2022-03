CM.IT | Juventus, non solo Dybala: novità anche per Bernardeschi

Giorni importanti in casa Juventus per i rinnovi, al centro dell’agenda c’è Dybala ma si dialoga anche per il futuro di Bernardeschi

La settimana, in casa Juventus, vive dell’attesa per la partita di sabato con la Sampdoria, nella speranza, per Allegri, di recuperare qualcuno degli uomini a disposizione e di tamponare l’emergenza infortuni. E in quella per l’incontro che tra 24 ore avrà luogo con Jorge Antun. Il rinnovo di Paulo Dybala, come raccontato da Calciomercato.it, si presenta complesso e con l’Inter e altre squadre sullo sfondo pronte a scatenare l’asta. Ma l’argentino non è l’unico con un futuro tutto da definire.

Altri quattro i rinnovi da discutere tra i bianconeri. Se per esempio per De Sciglio si registra globalmente un certo ottimismo, una situazione ancora abbastanza incerta è quella di Federico Bernardeschi. Come spiegato qualche mese fa da Calciomercato.it, la priorità di Bernardeschi rimane la Juventus. Ma, nonostante l’apporto positivo dato in questi mesi, il ‘fattore Allegri‘ che crede molto in lui e i buoni rapporti del nuovo agente, Federico Pastorello, con la società, la partita è ancora aperta. Il dialogo tra l’entourage del giocatore e i bianconeri si mantiene costante e positivo, c’è la volontà di valutare il futuro insieme. Contatti ancora in corso, ma senza un’agenda precisa e senza offerte o cifre ufficiali sul tavolo, almeno per il momento. Nel frattempo, il giocatore viene monitorato da vari club in giro per l’Europa.