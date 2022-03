Calciomercato, vola al Milan a parametro zero | Ha già firmato

Un attaccante in scadenza di contratto avrebbe già firmato col Milan per il trasferimento a parametro zero in estate: annuncio esplosivo

Il Milan è chiamato a lasciarsi alle spalle la frenata contro la Salernitana e rispondere subito alla travolgente cinquina dell’Inter. La tensione per il big match scudetto col Napoli al Maradona si taglia a fette. È senza dubbio uno scontro fondamentale, che dirà tanto in ottica trofeo Nazionale. Il ‘Diavolo’ sicuramente avrebbe preferito arrivare in modo diverso a questa sfida cruciale.

I rossoneri hanno perso momentaneamente la vetta della classifica e l’ultimo periodo di appannamento ha evidenziato maggiormente le evidenti carenze nella rosa guidata da mister Pioli. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, Maldini e Massara proseguono il lavoro per portare Botman a Milano la prossima estate. Se con l’entourage del giocatore c’è un accordo di massima per il trasferimento, col Lille la trattativa è più in salita. Ma la dirigenza lombarda riflette ampiamente anche sul reparto offensivo. La carta d’identità di Ibrahimovic e Giroud non dà sufficienti garanzie per competere in maniera costante ad alti livelli. Lo svedese, in particolare, va soggetto spesso a infortuni che lo costringono a restare lontano dai campi per periodi considerevoli. Perciò c’è l’intenzione di acquistare un nuovo attaccante di peso nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Milan, bomber a zero: ha già firmato il contratto

Il club di Via Aldo Rossi sta esaminando diversi profili in questo senso e sappiamo che nella lista dei desideri resta il nome di Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è un’opzione che stuzzica per via dell’importante esperienza accumulata in Serie A e soprattutto del contratto in scadenza a giugno col Torino. La punta non ha accettato la proposta di rinnovo del presidente Cairo e una separazione a parametro zero sembra ormai quasi inevitabile.

Il Milan, dal canto suo, pare abbia accelerato le pratiche per regalare a Pioli il rinforzo in questione. Stando a quanto riferisce l’avvocato Emiliano Nitti, opinionista a ‘Top Calcio 24’, il classe ’93 avrebbe già firmato il contratto che lo legherebbe ai rossoneri dalla prossima annata. Belotti è stato accostato a Toronto, Newcastle e Al-Hilal, ma il suo destino potrebbe presto colorarsi a tinte rossonere.