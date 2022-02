Rebus futuro per Belotti, non solo Milan | Le opzioni del Gallo

Non solo il Milan, diverse opzioni per il futuro di Belotti, che si allontana sempre di più dal Torino

Chiuso il mercato invernale, già si pensa a quello estivo. E Andrea Belotti, Campione d’Europa e capitano del Torino, potrebbe essere un profilo molto gradito dalle grandi società italiane e non solo. In scadenza di contratto a fine giugno, già da oggi il bomber può accordarsi con altre società considerate le difficoltà nel rinnovo coi granata.

In Italia già da tempo sono almeno quattro le opzioni valide per Belotti. Il Milan, che talvolta deve fare i conti con gli infortuni degli esperti Ibrahimovic e Giroud, potrebbe decidere di puntare su di lui concedendogli finalmente il definitivo salto di qualità. Non è da escludere, inoltre, che anche l’Inter possa pensare a lui come valida alternativa a Dzeko. Infine, tra le squadre accostate a lui ci sono anche Lazio e Juventus. I capitolini lo affiancherebbero a Immobile con le stesse gerarchie che utilizza già Mancini in Nazionale, mentre i bianconeri con lui si assicurerebbero una riserva di lusso.

Calciomercato, dal Milan al Toronto: le ipotesi per il futuro di Belotti

Nelle scorse settimane il presidente Cairo è stato chiaro sulla trattativa per il rinnovo di Belotti: “Ne abbiamo parlato talmente tanto che ormai parlarne ancora è un po’ superfluo. Le cose sono chiare: se il giocatore ha altre idee noi non possiamo fare più di quello che abbiamo fatto, che era veramente tantissimo considerando il momento e i nostri modelli economici”. Oltre alle squaradre nostrane, il Gallo sembra far gola anche all’estero. Di recente è stato infatti accostato a Toronto, Newcastle e Al-Hilal Riyad.