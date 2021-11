Tradimento Belotti: sfida totale tra quattro big italiane

Il futuro di Andrea Belotti continuerà a tenere banco nel calciomercato: in quattro big addirittura sono sul capitano del Torino che andrà via

Andrea Belotti è tornato da qualche settimana a disposizione del Torino dopo l’infortunio che lo ha tenuto out per diversi giorni. Il capitano granata però non ha risolto la questione contratto, che resta in scadenza 2022 e che lo stesso bomber non ha intenzione di rinnovare.

Il presidente Urbano Cairo lo ha ribadito in più di un’occasione. La situazione è rimasta più o meno invariata, Belotti sente che è arrivato il momento di fare un salto di qualità nella sua carriera, lottare per lo scudetto o comunque per traguardi più alti della salvezza, giocare in Europa e magari in Champions League. Su di lui tanti i club anche esteri, come Atletico Madrid e Siviglia, ma l’intenzione del ‘Gallo’ è diversa.

Belotti vuole restare in Italia: dalla Juventus all’Inter, in quattro su di lui

A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile a livello economico, quella della vita, Andrea Belotti preferisce comunque restare in Italia. Per questo la soluzione estera avrebbe perso quota rispetto alla Serie A. L’attaccante ora al Torino cerca una squadra in cui essere comunque protagonista, titolare, e lottare per giocare con continuità in Champions League. Come riporta ‘fichajes.net’, sarebbero quattro le squadre italiane che stanno seguendo il numero nove granata, pensando di offrirgli un contratto importante, con un ruolo di primo piano in una piazza più ambiziosa.

A partire dalla Juventus, che difficilmente potrà competere per arrivare a Vlahovic e vede in Belotti il piano B ideale. Certo sarebbe un tradimento passare da una parte all’altra di Torino, in quella bianconera. Cairo spera che possa scegliere una delle altre tre possibilità: la Lazio, dove prima affiancherebbe e poi sostituirebbe Ciro Immobile, l’Inter – con Dzeko autore di un inizio fantastico ma comunque 35enne – e il Milan che dovrà sostituire sia Giroud che Ibrahimovic. In ogni caso, la sensazione è che la scelta di Belotti ricadrà su una squadra che faccia stabilmente la Champions League.