Milan, non solo Belotti | Sfida all’Inter: “E’ il profilo ideale”

Il Milan deve fare i conti con un attacco da rafforzare. Torna di moda un vecchio pallino: il punto in vista della prossima stagione

Idee chiare in casa Milan in vista del prossimo calciomercato, almeno per quanto riguarda in rinforzi in difesa e a centrocampo. Come ampiamente raccontato Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono mettere le mani su Sven Botman e Renato Sanches.

La coppia del Lille dovrebbe costare al Diavolo sui 55/60 milioni di euro. Una cifra importante ma indispensabile per colmare le lacune di difesa e centrocampo.

In avanti, invece, ancora tante incognite, a partire dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese e il Milan non hanno ancora deciso se proseguire insieme: una scelta, verosimilmente, verrà presa la prossima Primavera, quando si avrà un quadro più chiaro sulla situazione della Svezia, e sulle condizione dell’attaccante.

L’unica certezza appare essere Olivier Giroud, che chiaramente non potrà avere tutto il peso dell’attacco. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Andrea Belotti, sul quale però, il Milan non ha ancora preso una decisione.

Calciomercato Milan, Longoni punta su Scamacca

In merito al futuro dell’attacco rossonero, si è espresso Andrea Longoni. Il giornalista, intervenuto a Top Calcio 24, punterebbe su Gianluca Scamacca del Sassuolo: “Lo vedrei al Milan, come profilo ideale. Ma non so se i rossoneri riusciranno a prenderlo. Belotti lo prenderei come ulteriore aggiunta, ma non come prima alternativa ai titolari. Tra i due non c’è paragone. Scamacca è giovanissimo, ha una forza fisica incredibile, un’ottima tecnica, mentre Belotti ci mette l’impegno. Sono due mondi diversi. Secondo me, Scamacca è già fuori portata, perché il Milan 40 milioni non li spende. Credo che si andrà a pescare in Europa un giovane di belle speranze. Si parlava di Isak, ma anche per lui si parla di 40 milioni. Icardi? Non lo voglio sentire neanche nominare”.

E’ davvero difficile che possa essere Gianluca Scamacca il nuovo attaccante del Milan. Per il centravanti del Sassuolo, l‘Inter è intenzionata a far sul serio. L’idea di Beppe Marotta è chiudere il colpo insieme a Frattesi il prima possibile, sfruttando gli ottimi rapporti con Carnevali.