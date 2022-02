Champions League, Villarreal-Juventus | Calciomercato e dove vederla in TV

Torna la Champions League, in campo Villarreal-Juventus tra calciomercato e dove vederla in tv, con uno sguardo anche a Chelsea-Lille

Dopo le prime gare degli ottavi di finale andate in scena la scorsa settimana, torna la Champions League con due partite in programma. In campo l’altra italiana in corsa, la Juventus, che sfiderà all’Estadio de la Ceramica il Villarreal di Unai Emery. La sfida tra i bianconeri e il “Submarino amarillo” non sarà però l’unica della serata. A Stamford Bridge i campioni in carica del Chelsea affrontano il Lille. I bianconeri sembrano essere favoriti per il passaggio del turno, ma vietato sottovalutare un avversario che da dicembre, in 11 gare di campionato, ha collezionato solo due sconfitte e due pareggi. Le gare di oggi sarà osservata con un occhio di riguardo anche in chiave mercato: tanti sono i giocatori in campo stasera nel mirino dei club italiani, in particolare delle big nostrane.

La Juventus si presenta a questi ottavi di Champions con un Federico Chiesa in meno, ma con un Dusan Vlahovic e un Denis Zakaria in più. I due nuovi acquisti saranno infatti subito titolari e faranno il loro debutto europeo con la maglia bianconera. In ottica mercato, questa gara potrà essere un banco di prova importante per quei giocatori il cui futuro alla Juventus resta un’incognita. In primis Alvaro Morata. Lo spagnolo dovrebbe partire titolare al fianco di Vlahovic nel 4-4-2 di Allegri. Dopo l’acquisto del serbo, la permanenza dello spagnolo a gennaio appariva in dubbio, ma nonostante l’arrivo di Vlahovic, Morata continua a trovare minuti importanti e il suo rendimento è notevolmente migliorato. Certo, i soldi da versare all’Atletico Madrid per il riscatto restano tanti (35 milioni di euro) e il Barcellona non sembra aver mollato la presa sull’attaccante classe 1992, che però ha per il momento chiuso la porta ad un possibile addio.

Oltre che per Morata la gara potrà essere un banco di prova anche per Alex Sandro. Il brasiliano, che ha fornito nel corso della stagione prestazioni poco convincenti, ha un contratto valido sino al 2023. Il suo impiego sulla corsia mancina sarà scontato e di fronte avrà un avversario scomodo come il nigeriano Chukwueze: sarà importante far capire se la Juventus può ancora puntare su di lui.

Calciomercato, da Pedraza a Torres: i gioiellini del Villarreal in vetrina

Osservati speciali però saranno anche i giocatori del Villarreal. Tra gli spagnoli uno dei nomi più chiacchierati è il terzino sinistro Alfonso Pedraza. Come vi aveva raccontato Calciomercato.it il giocatore è da tempo sotto i riflettori di Atalanta, Napoli ed Inter. In particolare sono i partenopei la squadra maggiormente interessata al giocatore, legato al club con un contratto valido sino al 2025.

Napoli che la scorsa estate si era interessato anche a Estupinan, altro esterno difensivo sinistro, nazionale dell’Ecuador. Il club azzurro aveva avviato contatti con la società spagnola, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. La stessa Juventus osserverà invece con attenzione il centrale Pau Torres: da tempo il suo nome è nella lista degli osservatori bianconeri. Mancherà invece Gerard Moreno, mentre un altro osservato sarà il nigeriano Chukwueze, che tanto comodo potrebbe fare al Milan come ala destra.

Chelsea-Milan, gli occhi del Milan a Stamford Bridge

A proposito di Milan, il club rossonero stasera guarderà soprattutto a Londra. A Stamford Bridge scenderà in campo il Lille. Renato Sanches, che sembra essere il primo nome per il post-Kessie, dovrebbe essere a disposizione per la trasferta inglese, mentre ci sarà sicuramente Sven Botman, grande obiettivo per la difesa rossonera. Tra gli osservati speciali anche l’attaccante Jonathan David, che oltre al Milan piace pure all’Inter e Timothy Weah, che recentemente ha confessato di voler ripercorrere le orme del padre e vestire rossonero.

Milan che osserverà anche Hakim Ziyech: il Chelsea a novembre aveva aperto al prestito, ma ora il marocchino ha riconquistato minuti e spazio. Resta però un nome graditissimo alla dirigenza milanista. Tra gli inglesi invece stuzzicano alle big italiane le situazioni legate a Christensen e Rudiger, ma i club nostrani non appaiono favoriti nella corsa ai giocatori.

Villarreal-Juventus, dove vederla in TV

Villarreal-Juventus verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K, oppure in streaming su Sky Go. La trasmissione in streaming sarà consentita anche da Mediaset tramite Infinity+.