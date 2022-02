Villarreal-Juventus, le probabili formazioni | La mossa di Allegri in mezzo

La Juventus questa sera giocherà contro il Villarreal negli ottavi di finale di Champions League: la probabile formazione di Allegri

Tutti i tifosi bianconeri sono in attesa del big match di questa sera: torna la Champions League, sogno ed incubo della Juventus nella sua storia recente.

Mentre in campionato il cammino di ‘Madama’ è stato fin qui caratterizzato da alti e bassi, in Europa la compagine di Massimiliano Allegri ha dimostrato maggiore efficacia e si è conquistata un primo posto nel girone contro il Chelsea campione in carica. Da stasera, però, non si scherza più: inizia la fase ad eliminazione diretta e qualsiasi forma di errore è vietata. Ecco la probabile formazione del tecnico livornese in vista della gara contro il Villarreal.

Villarreal-Juventus, la probabile formazione di Massimiliano Allegri

In vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, Massimiliano Allegri sta valutando una Juventus in formato 4-4-2. In porta ci sarà Szczesny, mentre in difesa la formazione è praticamente obbligata: De Sciglio sulla destra, Alex Sandro sulla sinistra e al centro la coppia Danilo-de Ligt. I maggiori dubbi del tecnico livornese, invece, riguardano il centrocampo. Cuadrado dovrebbe agire sulla corsia di destra, con Zakaria e Locatelli al centro e McKennie sulla sinistra. Davanti ci saranno Alvaro Morata e l’esordio europeo di Dusan Vlahovic.

Chi arriva molto bene alla sfida è il Villarreal di Unai Emery, probabilmente la squadra più in forma del campionato spagnolo. Pochi dubbi di formazione in questo caso, in cui rimane solamente il ballottaggio tra Capoue e Iborra in mezzo al campo.

VILLARREAL-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Vlahovic, Morata. All. Allegri