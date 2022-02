Tra Barcellona e futuro: l’annuncio di Morata prima del Villarreal

Morata in conferenza stampa alla vigilia del Villarreal: ecco le dichiarazioni dello spagnolo anche sul suo futuro

In conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri è intervenuto Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha presentato il match col Villarreal parlando anche del suo futuro.

Il giocatore bianconero ha anche risposto a Calciomercato.it su Vlahovic: “Dusan ha portato tanto entusiasmo per tutta la squadra, così come anche Zakaria. È un grandissimo giocatore, giovane e con un futuro meraviglioso davanti. Questa mattina in allenamento si vedeva dai suoi occhi com’era focalizzato sulla partita di domani. Sarà la sua prima gara in Champions, speriamo possa fare subito gol. Ha portato solo cose positive: si è adattato bene sia in campo che fuori qui alla Juventus. Mi trovo molto bene a giocare con lui e Dybala. Arriviamo bene alla partita, adesso c’è più fiducia e reagiamo bene alle difficoltà”.

BARCELLONA E FUTURO – “Ora non è importante parlare ancora del Barcellona. Ho sempre sentito la fiducia del mister, mi ha dato sempre tanto. Conosce i miei limiti e i miei pregi. Mi ha sempre detto che dovevo rimanere, si fida di me. Mi ha detto che l’arrivo di Vlahovic mi avrebbe aiutato. Io rimarrei sempre qui, ma non dipende da me”.

RUOLO – “Quella non conta, l’importante è che la Juventus vinca. Le prestazioni inducono all’ottimismo. Domani abbiamo un test difficile, ma anche contro di noi è difficile vincere. Dove possiamo arrivare? È difficile dirlo, ma contro il Villarreal sappiamo quello che dobbiamo fare”.