DIRETTA Villarreal-Juventus, la conferenza stampa di Allegri LIVE

Vigilia di Champions League, le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri per presentare Villarreal-Juventus

Dopo il pari deludente in campionato nel derby con il Torino, la Juventus torna a concentrarsi sull’Europa. Andata degli ottavi di finale di Champions League, domani sera, in Spagna, in casa del Villarreal, gara cruciale e da non fallire per provare ad avanzare nella competizione e superare il primo turno a eliminazione diretta, come non succede da tre anni.

Massimiliano Allegri, a partire dalle ore 13.45, presenterà la sfida in conferenza stampa. Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali, si attendono novità importanti sulle ultime di formazione e sulle condizioni degli infortunati bianconeri.

