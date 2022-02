Juve-Torino, Allegri: “Questo punto si tiene. Ecco le condizioni di Dybala”

Massimiliano Allegri ha parlato dopo il pareggio ottenuto dalla Juventus nel derby contro il Torino: commento sull’infortunio di Dybala

Una serata non memorabile per la Juventus sia dal punto di vista del risultato che degli infortuni. I bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro il Torino di Juric nel derby della Mole e, come se non bastasse, hanno perso per problemi fisici Rugani, Pellegrini e Dybala.

Il tecnico Massimiliano Allegri, dal canto suo, non butta via il punto guadagnato: “Questo punto si tiene – esordisce Allegri a ‘Dazn’ nel post partita -. Abbiamo dato seguito ai risultati raggiunti nell’ultimo periodo, allungando la serie positiva. Abbiamo preso gol in un momento buono per noi. Credo che sia un percorso normale, quando devi entrare tra le prime quattro il pari non è da buttare. I ragazzi hanno cercato la vittoria fino alla fine”.

INFORTUNI: “Non sono preoccupato per gli infortuni. Capitano durante la stagione, quelli che ci sono giocheranno martedì in Champions”.

CAMBIO VLAHOVIC: “Ha fatto fatica, perché è molto bravo ma deve imparare molto come tutti. Mi fa ridere che uno arrivare e le deve giocare tutte novanta minuti. Bremer è forte nelle palle dritte, meno quando lo porti in giro per il campo. Lui veniva da una squadra che giocava una partita alla settimana. Già l’ultima partita è stato meno brillante della prima, ma è normale. Fa parte di un percorso di crescita”.

CENTROCAMPISTI: “Dovevamo tirarci via di più dalle marcature. Sono situazioni di gioco che bisogna imparare. Oggi siamo stati meno bravi in questo rispetto alle partite precedenti. Siamo stati meno pulito tecnicamente”.

Juve-Torino, Allegri: “Allungata la serie positiva. Dybala? Ha sentito indurire”

MORATA E DYBALA: “Dybala ha sentito un induririmento muscolare dietro (flessore gamba sinistra, ndr), ma non dovrebbe avere nulla. Vedremo nei prossimi giorni. Nel secondo tempo siamo stati un po’ troppo farraginosi, abbiamo sbagliato troppo vicino l’area. Ma è un percorso importante. Venivamo anche da partite intense. Non possiamo pensare di giocare tutte le partite allo stesso livello in campionato. Paradossalmente abbiamo preso gol in un’azione che sembrava innocua”.

VILLARREAL: “Infortunio più pesante in vista martedì? Vi dico il recupero più importante, ossia quello di Danilo che era squalificato. L’altro non lo so, con stasera finiamo un trittico di partite che andavano giocate in un certo modo. In Champions le gare sono totalmente diverse”.

QUARTO POSTO: “La quota che mi sono messo in testa per arrivare quarto, che non vi dico, ce l’abbiamo ancora viva. C’è la Lazio che è rientrata, vedremo la Fiorentina cosa farà in queste due partite. Mancano tante sfide ancora”.

Juve-Torino, Allegri in conferenza stampa: “Vlahovic non è un marziano. Presto per dire se Dybala ci sarà martedì”

Allegri, poi, ha parlato anche in conferenza stampa: di seguito le sue dichiarazioni.

VLAHOVIC – “Ha fatto una buona prestazione, ha beccato un difensore importante come Bremer che gli ha dato del filo da torcere. Ha giocato tante partite di fila e speso tanto a livello di energie, anche nell’ultima partita non era stato così brillante. Non è abituato a giocare mentalmente ogni tre giorni: prima giocava una partita alla settimana. Non è un marziano, diamogli un po’ di tempo per adattarsi. Sono comunque contento di Dusan, così come della prova di tutta la squadra”.

TORINO E VILLARREAL – “Il nostro percorso finirà il 21 maggio, non dobbiamo dimenticarlo. Nell’arco del campionato ci sta una partita come quella di questa sera. Vi dico che ad inizio stagione questa gara l’avremmo persa. Il Torino ha giocato bene, ha corso molto: il calcio è questo. Adesso ci prepareremo al meglio per il Villarreal. Hanno un allenatore sveglio e preparato come Emery: è una gara di Champions che va giocata con tecnica e ordine”.

INFORTUNATI – “Rugani ha accusato un fastidio al flessore, mentre Dybala ha sentito un indurimento dietro alla coscia, anche lui al flessore. E’ presto per dire se Paulo ci sarà martedì, vedremo. Pellegrini ha preso una botta. Bonucci? E’ da valutare, in campo vanno quello che stanno bene. La stagione è ancora lunga: non mi va di rischiare e poi perderli per un mese”.

TRIDENTE – “Rispetto alle altre volte siamo stati meno brillanti. Bisogna dare però merito ai difensori del Torino. Dipende anche dall’avversario: rispetto a Bergamo abbiamo fatto più fatica e abbiamo sbagliato di più tecnicamente. Kean? Sta bene e si allena al meglio. Non è mai facile entrare a partita in corso”.