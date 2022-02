Juventus-Torino, tegola all’ultimo per Allegri: emergenza totale

Tegola per Massimiliano Allegri a pochi minuti dall’inizio del derby tra Juventus e Torino: bianconero out all’ultimo per infortunio

Atmosfera infuocata all’Allianz Stadium e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. A breve andrà in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. La formazione guidata da Juric vuole provare a riscattare i numerosi risultati negativi accumulati nella stracittadina negli ultimi anni. Dall’altra parte la ‘Vecchia Signora’ ha come obiettivo quello di tornare subito a riprendersi i tre punti e anche stasera si affida al super tridente Morata-Vlahovic-Dybala.

Massimiliano Allegri, però, è stato costretto ad intervenire a pochi minuti dall’inizio della gara. Nel riscaldamento, infatti, Rugani – che avrebbe dovuto giocare titolare al fianco di de Ligt – si è fermato a causa di un infortunio muscolare e non andrà neanche in panchina. Giocherà sulla fascia sinistra Luca Pellegrini, che stava utlimando la preparazione per andare in panchina ma è stato richiamato in extremis dal tecnico livornese.

Juventus-Torino, Allegri perde Rugani all’ultimo: out nel riscaldamento

Una vera e propria emergenza nel reparto difensivo, dunque, per la Juventus. Non sono a disposizione, infatti, nemmeno Chiellini e Bonucci, perciò il mister si vede obbligato ad accentare Alex Sandro. Nei prossimi giorni ne sapremo di più sulle condizioni di Rugani, con i torinesi che sperano non si tratti di nulla di grave.