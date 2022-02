Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha accusato un problema fisico all’inizio del secondo tempo della sfida col Torino: le ultimissime sull’argentino

Una partita stregata, dal punto di vista delle condizioni fisiche, quella della Juventus di Massimiliano Allegri contro il Torino di Ivan Juric.

Dopo il problema nel riscaldamento di Daniele Rugani e quello, alla fine del primo tempo, di Luca Pellegrini, la Vecchia Signora deve fare i conti anche con la tenuta atletica di Paulo Dybala. Il giocatore argentino, stasera con la fascia da capitano, ha accusato un piccolo fastidio che ha portato Massimiliano Allegri immediatamente alla sostituzione. Un cambio che sembrerebbe legato semplicemente ad un affaticamento muscolare, secondo le prime sensazioni, che non pare destare troppe preoccupazioni, almeno per il momento in casa bianconera. Il numero dieci della Juventus è rimasto in panchina con il ghiaccio sulla coscia sinistra.

C’è però un altro caso legato al cambio di Paulo Dybala. Al momento della sostituzione, praticamente immediata visto il gesto repentino dell’argentino, Massimiliano Allegri se l’è presa con Weston McKennie, centrocampista che ha preso il posto della Joya, perché troppo lento nel prepararsi per entrare in campo. Un piccolo giallo che si lega alla preoccupazione, seppur lieve, in casa Juventus per le condizioni di Dybala.

Calciomercato Juventus, le ultime su Dybala

Nel frattempo, in casa Juventus, il futuro di Paulo Dybala in vista della prossima stagione è ancora nebuloso. L’attaccante argentino, rispetto ai mesi scorsi, è decisamente più in bilico e sullo sfondo occhio all’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri infatti, che stanno ragionando sul futuro di Lautaro Martinez, potrebbero tentare il colpaccio a parametro zero con la Joya, da sempre pupillo del dirigente della Beneamata.