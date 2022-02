La cronaca di Juventus-Torino 1-1: ripercorriamo i momenti salienti della sfida dell’Allianz Stadium fra i bianconeri e i granata di Juric

Termina in parità il derby della Mole fra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Torino di Ivan Juric.

I bianconeri, a caccia della vittoria dopo il pareggio esterno in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, partono subito forte e si portano in vantaggio nei primi minuti della gara con Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese, ormai abituato a segnare nei derby, ha la meglio sulla difesa granata e firma la rete dell’1-0. Il Toro però non molla e sfrutta la fragilità, anche fisica della Vecchia Signora. I bianconeri infatti, dopo aver perso nel riscaldamento Daniele Rugani, sono costretti a sostituire per infortunio Luca Pellegrini e, soprattutto, Paulo Dybala.

Non sembra nulla di grave per la Joya, ma il baricentro della Juventus si abbassa e, su un guizzo di Brekalo sulla fascia sinistra, arriva il pareggio della squadra di Juric. Bellissimo il cross dell’attaccante croato per Belotti che, al volo a pochi passi dalla porta, supera Szczesny e sigla il gol dell’1-1. Nel finale, la Juventus tenta un forcing per arrivare ai tre punti, ma non arrivano occasioni degne di nota e il derby della Mole si conclude in parità.

Serie A, la classifica aggiornata

Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma 40; Fiorentina* 39; Verona 36; Torino 33; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia 26; Udinese*** 24; Sampdoria 23; Cagliari e Venezia* 21; Genoa 15; Salernitana*** 13

*una gara in meno

** una gara in più

*** due gare in meno