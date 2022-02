Vlahovic-Zakaria, è solo l’inizio | Da Dybala a Morata, come cambia la Juve

L’impatto di Vlahovic e Zakaria sulla Juventus può influire anche alla lunga sul mercato: nuovi scenari per Dybala, Morata e altri

Il debutto di Vlahovic e Zakaria con la maglia della Juventus non avrebbe potuto essere migliore. Entrambi i nuovi acquisti a segno nel loro match inaugurale contro il Verona, che oltretutto per i bianconeri ha significato occupare per la prima volta in stagione l’agognata quarta posizione in classifica davanti all’Atalanta. Piazzamento da provare a consolidare domenica prossima, alla luce dello scontro diretto a Bergamo e del fatto che i nerazzurri hanno ancora una gara da recuperare.

Massimiliano Allegri ha avuto subito le risposte che cercava, anche in merito a un nuovo abito tattico con cui vestire la sua formazione. Il tridente con Vlahovic al centro e Dybala e Morata ad assisterlo ai lati ha funzionato e potrà tornare utile in molte altre occasioni da qui a fine stagione. E forse, non solo. La ritrovata solidità a centrocampo data da Zakaria e la coesistenza possibile tra i tre attaccanti può cambiare i prossimi scenari di mercato della Juventus, in vista dell’estate. Il punto sul calciomercato Juventus a giugno, con i cambiamenti sul futuro di Dybala e Morata dati dall’arrivo di Vlahovic.

Calciomercato Juventus, ora tocca al rinnovo di Dybala: incontro in vista

E’ finalmente giunto il tanto atteso mese di febbraio che regalerà, per forza di cose, la svolta definitiva sul futuro di Paulo Dybala. Il rinvio a fine mercato non rese felice l’argentino, come raccontato da Calciomercato.it, anche se la volontà delle parti sarebbe sempre quella di proseguire insieme. La Juventus deve oltretutto riflettere attentamente sull’intesa immediata che si è creata tra la ‘Joya’ e Vlahovic, che può pagare notevoli dividendi. Ecco perché l’appuntamento della prossima settimana per il rinnovo di Dybala può essere decisivo. I bianconeri vogliono rivedere al ribasso la parte fissa del nuovo ingaggio rispetto agli 8 milioni di euro inizialmente pattuiti, ma la partita a questo punto è aperta e trovare un punto d’incontro è nell’interesse di tutti.

Juventus, può restare anche Morata: ecco i cedibili

Un altro giocatore che ha subito manifestato benefici dall’ingresso in squadra di Vlahovic è Alvaro Morata. Lo spagnolo, oltre a gradire la fiducia del club e di Allegri, ha dichiarato di essere più a suo agio in un ruolo diverso, non spalle alla porta e con maggiore possibilità di sfruttare le sue caratteristiche tecniche. Il tutto lascia supporre che a fine stagione possa anche restare, ma la Juventus di sicuro vorrà ridiscutere con l’Atletico Madrid i termini del suo riscatto. Troppi i 35 milioni di euro inizialmente pattuiti, a favore dei bianconeri potrebbe esserci la volontà dei ‘Colchoneros’ di lasciare comunque andare un giocatore che non rientra nelle grazie di Simeone.

La nuova veste tattica della Juventus potrebbe inoltre cambiare gli scenari anche per altri giocatori. L’innesto di Zakaria potrebbe rendere sacrificabile un incursore puro come McKennie, anche alla luce di un eventuale passaggio al 4-2-3-1 quando tra qualche mese rientrerà dall’infortunio Federico Chiesa. I discorsi sull’americano potrebbero farsi molto interessanti anche perché il suo nome potrebbe rientrare nell’assalto della Juventus a Nicolò Zaniolo, il cui rinnovo con la Roma è in bilico. Il profilo dell’azzurro piace molto a Massimiliano Allegri e potrebbe rappresentare una ottima alternativa nella metà campo offensiva, con possibilità di essere schierato in più posizioni. Per arrivare a lui e ad altri acquisti importanti, inoltre, si fa strada l’idea di un sacrificio importante. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus prepara il possibile rinnovo ‘tattico’ di de Ligt in vista di un addio estivo da non escludere. Quando c’è Raiola di mezzo, tutto è possibile e gli estimatori dell’olandese come noto non mancano.