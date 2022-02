Juventus, nuovo incontro in vista per Dybala | La chiave per il rinnovo

Dopo un super mercato di gennaio, ora si pensa ai rinnovi in casa Juventus: in agenda ovviamente quello di Dybala, le ultime su data e cifre

L’ultima settimana di gennaio, e la prima di febbraio, hanno fornito nuove sensazioni all’ambiente Juventus. Prima l’accelerazione sul mercato, con Vlahovic e Zakaria portati a casa, per riscoprirsi grandi nelle intenzioni. E poi nei fatti, con la vittoria sul Verona in campionato che apre nuovi orizzonti, anche per come è arrivata.

Subito protagonisti i due nuovi arrivati, con Allegri che ha varato una nuova veste tattica assai intrigante. Il tridente con Vlahovic assistito da Dybala e Morata ha dato buone risposte e può funzionare. Con questa nuova arma, i bianconeri vogliono dare l’assalto a quarto posto in campionato, Champions League e Coppa Italia e costruire il futuro. Ma le due ‘ali’ schierate ai lati del serbo al momento sono tutt’altro che sicure di conservare il posto. Anche se proprio il feeling dimostrato con il nuovo arrivato potrebbe rappresentare la svolta. Situazioni diverse, come noto. Se Morata si gioca la conferma, Dybala ha un contratto da rinnovare. Una questione che si trascina ormai da un paio d’anni e arrivata per forza di cose al rettilineo conclusivo: l’accordo scade a giugno, si avvicina il momento del dentro o fuori.

Juventus, conto alla rovescia per Dybala: il piano dei bianconeri

Calciomercato.it vi ha raccontato qualche settimana fa che dopo il rinvio a febbraio la questione del rinnovo di Dybala restava aperta. L’argentino c’era rimasto male, ma non ha preso poi decisioni di impulso, nonostante si fosse creata una certa freddezza. Ora, febbraio è arrivato e il momento del redde rationem è nuovamente vicino. Secondo ‘Tuttosport’, il nuovo summit tra le parti potrebbe avvenire la prossima settimana o quella successiva. La Juventus punterà a rivedere al ribasso la parte fissa dell’ingaggio, che era stata fissata a 8 milioni di euro, giocando sui bonus (inizialmente stanziati in due milioni). L’intenzione potrebbe essere ‘scendere’ ai 7 milioni fissi stanziati per Vlahovic, indicandolo all’entourage di Dybala come range orientativo attorno al quale muoversi.