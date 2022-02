Croce e delizia della Roma, Zaniolo non riesce a trovare continuità tra infortuni e squalifiche: in estate può arrivare la rottura con la Capitale

Neanche il tempo di vedere Dusan Vlahovic debuttare con la maglia della Juventus – appuntamento stasera alle 20:45 contro l’Hellas Verona di Igor Tudor – che la dirigenza bianconera deve già pensare ai colpi del futuro.

Dopo l’investimento fatto sull’attaccante ex Fiorentina e i 70 milioni versati nelle casse di Commisso, potrebbe essere il momento di preparare l’offensiva anche per un altro grande talento del nostro calcio: Nicolò Zaniolo.

Zaniolo, croce e delizia con la Roma

Tiago Pinto sembra non volerne più parlare: il general manager della Roma ha chiarito che il futuro di Zaniolo potrebbe non essere più alla Roma, mentre Jose Mourinho in passato gli ha molto esplicitamente suggerito di iniziare a guardarsi intorno, verso l’estero. Certo, la Juventus è comunque in Italia, ma la Vecchia Signora continua ad avere una buona influenza su alcuni giocatori, come ha dimostrato pochi giorni fa Vlahovic stesso. Un discorso che da qui fino all’estate potrebbe tenere vivi i rapporti tra Juventus e Roma, in attesa di capire come gestire l’eventuale trattativa.

Zaniolo a Roma, per il momento, sta bene: l’ambiente gli è congeniale e ieri, prima che il VAR gli annullasse il gol del vantaggio contro il Genoa e lo portasse a perdere la testa facendosi punire con l’espulsione, l’ha dimostrato. Esultanza sotto la curva, un momento anche di liberazione, poi strozzato dalla decisione arbitrale. C’è, però, da dire che anche Vlahovic per l’intera prima parte di stagione ha esultato con i tifosi a ogni gol fatto e poi, non appena l’offensiva bianconera è arrivata, ha abdicato. Il sogno, adesso, di poter sostituire Dybala alla Juventus, per Zaniolo potrebbe rappresentare un futuro non troppo anteriore.

Zaniolo, la strategia della Juventus

Lo stesso Allegri si ritroverebbe, a questo punto, a giocare con un tridente composto da Vlahovic come terminale offensivo e Chiesa con Zaniolo a fare da esterni offensivi: praticamente due terzi di quello che potrebbe essere anche l’attacco dell’Italia a Qatar 2022, a patto che tutti gli astri si possano allineare come noi speriamo. Ora però in casa bianconera bisogna fare i conti col bilancio e innanzitutto assicurarsi quella qualificazione alla Champions League per la quale Allegri sta correndo al momento.

L’assalto a Zaniolo potrebbe arrivare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica: ne abbiamo già parlato su Calciomercato.it, citando Moise Kean, il cui ritorno sotto la Mole non ha convinto. L’alternativa si chiama Weston McKennie, che con l’arrivo di Zakaria e il ritorno in estate di Rovella dal prestito al Genoa, potrebbe coronare il sogno della proprietà texana dei Friedkin ad aumentare il tasso di stelle e strisce presenti nella formazione giallorossa. Così facendo si andrebbe ad ammortizzare i 50 milioni di euro richiesti dalla Roma, che potrebbero essere mitigati fino a una cifra più abbordabile per un bilancio che ha appena speso 70 milioni di euro per un solo giocatore.