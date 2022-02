Juventus, Allegri gongola | Ecco il ‘nuovo Vlahovic’ grazie allo scambio

La Juventus scatenata nel mercato di gennaio. La dirigenza bianconera e Allegri pianificano la sessione estiva: c’è un nuovo grande obiettivo

Attesa stasera per l’esordio di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus, con il serbo ex Fiorentina che è stato il fiore all’occhiello della campagna acquisti invernale della ‘Vecchia Signora’.

Un vero e proprio blitz per battere l’agguerrita concorrenza e anticipare l’arrivo sotto la mole del bomber classe 2000. La dirigenza della Continassa non sembra però intenzionata a fermarsi qui e pianifica già le mosse per il prossimo mercato estivo per rinforzare ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri.

All’allenatore toscano serve un Vlahovic anche tra centrocampo e trequarti e l’obiettivo numero uno in questo senso risponde al profilo di Nicolò Zaniolo, ieri croce e delizia con la maglia della Roma nel convulso finale del match con il Genoa che ha portato anche all’espulsione del numero 22 dopo il gol annullato dal VAR. Il talento ex Inter è segnalato da tempo nei radar della società bianconera, fin dai tempi del famoso ‘pizzino’ dell’ex CFO Paratici nel quale era in bella mostra appunto anche il nome di Zaniolo.

Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo in estate: Kean e McKennie le carte per strapparlo alla Roma

Adesso la Juve è pronta a tornare sotto, in attesa che venga definita la situazione sul rinnovo del giocatore in scadenza nel 2024. Pinto recentemente non ha chiuso le porte all’addio del nazionale azzurro, prima che Mourinho buttasse acqua sul fuoco cercando di allentare i rumors sul futuro del mancino classe ’99. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ pianifica comunque l’assalto a Zaniolo, valutato circa 50 milioni di euro dalla Roma.

La Juventus per abbassare la cifra cash – scrive ‘Tuttosport’ a conferma delle indiscrezioni riportate da Calciomercatoweb.it – può inserire nella trattativa il cartellino di Moise Kean, finora deludente dopo il ritorno sotto la Mole. Occhio inoltre anche alla carta McKennie: il nazionale statunitense potrebbe ingolosire la proprietà a stelle e strisce della Roma. Intanto Allegri dribbla l’argomento Zaniolo e si concentra alla corsa Champions: il quarto posto sarà infatti fondamentale per pianificare l’offensiva per Zaniolo la prossima estate.