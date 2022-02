Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia di Juventus-Verona valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A

In casa Juventus c’è grande attesa per il match contro il Verona dell’ex Tudor che sancirà il debutto in bianconero di Zakaria e, soprattutto, Dusan Vlahovic. Ecco le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia.

VLAHOVIC E ZAKARIA – “La società è stata brava, Dusan ha caratteristiche che ci mancavano. Con Haaland è tra i centravanti più bravi nel ruolo. Lui e Zakaria sono due giocatori importanti, si sono subito inseriti. Vediamo domani se giocheranno titolari. L’arrivo di Vlahovic e Zakaria responsabilizzano di più tutti. Non sono certamente tutte sulle spalle di Vlahovic, che ha 22 anni. Dusan è un ragazzo sveglio e intelligente che ha voglia di migliorarsi, la Juve è un grande salto però lui è pronto a crescere. Mi ha impressionato proprio questo di lui. E’ stata molto brava la società ad anticipare i tempi, ha fatto un regalo a me e ai tifosi. Ma la Juventus lavora sempre per costruire il futuro, chiaramente non finisce qui, poi a giugno ci sarà un altro mercato. Gli obiettivi di questa stagione non cambiano, dobbiamo entrare nei primi quattro posti. “.

BENTANCUR E KULUSEVSKI – “Ringrazio entrambi per quello che hanno dato, auguro loro il meglio per la loro carriera. Kulusevski poco valorizzato? Ha fato buone partite, però poi ci sono le valutazioni di mercato. Non si possono tenere tutti”.

TRIDENTE – “Vlahovic, Dybala e Morata possono giocare insieme, ma se lo fanno devono poi correre. Il vantaggio è avere molta più qualità davanti, però non bisogna mai perdere equilibrio. C’è il rischio che tutto questo entusiasmo ci mandi fuori giri”.

VERONA – “E’ la partita più importante della stagione, poi non avremmo più possibilità di recuperare. Il rischio più grande di domani è che giochiamo contro una squadra che sta facendo un ottimo lavoro, nelle ultime quattro partite non l’abbiamo mai battuta”.

RUOLO ZAKARIA – “L’ho visto in settimana far bene nel ruolo di interno, ma può giocare anche nella mediana a due. Ha buon intercetto e leve lunghe”.

RECUPERI E INDISPONIBILI – “McKennie è rientrato stamattina e sarà a disposizione, Cuadrado ieri e ci sarà. Locatelli è fuori, Bonucci lo stesso perché ha fatto solo due allenamenti. Alex Sandro è negativo e da lunedì è a disposizione”.

RAMSEY – “E’ un grande giocatore che ha avuto problemi fisici. D’accordo con lui abbiamo deciso che fosse giusto andare a giocare altrove”.

GATTI – “E’ il miglior difensore della Serie B. ha caratteristiche che in futuro possono tornarci utili”.

SCUDETTO – “Inzaghi ha detto che ci siamo anche noi? L’Inter è fuori dalla nostra portata, Simone lo dice anche per scaramanzia”.

Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo: Allegri in dribbling

In conclusione di conferenza Allegri ha dribblato l’argomento Zaniolo, con la Roma – come scritto da Calciomercato.it – disposta a privarsene per 40 milioni: “E’ appena finito il mercato e già parliamo del prossimo, siete incredibili (rivolto ai giornalisti, ndr)… Non è giusto parlarne anche perché è un giocatore di un’altra squadra”.