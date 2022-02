Non solo Frattesi e Dybala, l’Inter prepara i rinforzi estivi

L’Inter pianifica i rinforzi estivi di calciomercato, Marotta punta anche Frattesi e Dybala ma non solo

La capolista non si accontenta e vuole diventare ancora più forte. In vista del calciomercato estivo, quando da poco si è concluso quello invernale, Beppe Marotta ha già pronti i nomi sui quali puntare tra difesa, centrocampo e attacco.

Il reparto che potrebbe subire maggiori stravolgimenti è il centrocampo. Con la dirigenza del Sassuolo, conferma ‘Tuttosport’, i discorsi sarebbero già in fase avanzata: si ragiona su una quotazione fra i 20 e i 25 milioni. Il centrocampista 22enne, tra le migliori sorprese di questa stagione, è visto come l’ideale alternativa a Barella e Calhanoglu. Si valuta poi il futuro del giovane Agoume (2002), mandato in prestito al Brest dove sta giocando da titolare con discreti risultati. Per la corsia sinistra si valutano invece i profili di Parisi, Cambiaso e Augello. Vidal è in scadenza a giugno 2023 ma i nerazzurri vantano una opzione per la risoluzione anticipata.

Calciomercato Inter, da Onana a Dybala: gli obiettivi estivi

Se il 25enne Onana è l’acquisto per la porta, in difesa Marotta punta Bremer del Torino come eventuale successore di de Vrij, che vanta molteplici estimatori in giro per l’Europa. Seguito anche da Milan e Napoli, il centrale granata è valutato circa 30 milioni di euro. In attacco, infine, resta vigile lo sguardo su Paulo Dybala, che ancora non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Juventus. L’obiettivo più caldo è però Scamacca del Sassuolo, per il quale già si sono verificati contatti.

Proprio su Scamacca e Frattesi di recente si è espresso Carnevali ai microfoni di CM.IT: “Ci sono state varie richieste, l’Inter è stata una di quelle che si è mossa per prima. Ma anche dall’estero ci sono degli interessi. Siamo fortunati ad avere tanti giovani così apprezzati”.