Calciomercato Juventus, Agnelli non è sazio: tradisce il Milan e… Conte

La Juventus ha dato una spallata alla corsa Champions, ma è decisa a piazzare un altro sprint in estate: già individuato l’ennesimo rinforzo gratis a centrocampo e sarebbe clamoroso

Vlahovic, Zakaria e Gatti. Si è chiuso così il calciomercato della Juventus in questo gennaio di fuoco, soprattutto nelle ultime due settimane. Il serbo è stato il fiore all’occhiello di questa sessione invernal, poi lo svizzero ha completato una campagna acquisti top per i bianconeri. L’obiettivo è tornare a tutti i costi in Champions League e magari andare avanti in quella in corso.

Ma la rivoluzione di Agnelli, Cherubini e Arrivabene è solo all’inizio. C’è una linea verde abbastanza netta che la Juve sta seguendo e va di pari passo con quella di una politica di riduzione ingaggi e oculata gestione delle risorse. Certo, un concetto strano da esprimere davanti alle cifre di Vlahovic, che però sono giustificate e spiegate da quello che è stato il grande investimento estivo anticipato. E le cessioni comunque numerose dei vari Ramsey, Bentancur e Kulusevski. Tra l’altro la Juventus aveva pure tentato un altro colpo in extremis, la proverbiale ennesima ciliegina di nome Nandez, ma col Cagliari non si è arrivati a dama. Anche perché Allegri non ha ritenuto necessario aggiungere un’altra pedina a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Kessie il grande obiettivo dell’estate: lavori avviati

Non a caso il mirino bianconero si è posato anche sul prossimo rinforzo a centrocampo. In estate il mercato della Juventus sarà verosimilmente meno ‘audace’ di quello appena concluso. Questo, però, non vuol dire che non potranno esserci dei colpi ad effetto. Come sarebbe sicuramente Franck Kessie. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, il grande obiettivo per luglio dei bianconeri sarà proprio il centrocampista ivoriano che come noto è in scadenza col Milan.

Il rinnovo pare quasi impossibile, il lavoro con la Juve sarebbe addirittura già avviato, tanto che si era parlato addirittura di un eventuale blitz a gennaio. Kessie sarà uno dei nomi più appetibili sul mercato estivo, i rossoneri si stanno preparando a un altro possibile Calhanoglu. Non a caso per l’ex Atalanta si era parlato pure di Inter, anche se negli ultimi giorni le piste più calde per il calciatore sembravano Tottenham e soprattutto Barcellona.