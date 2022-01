Kessie via dal Milan: Inter in agguato | Le ultime

Kessie sempre più lontano dal Milan. Non solo la Juventus: anche l’Inter in agguato per il centrocampista in scadenza. Tutti i dettagli

Sospiro di sollievo per il Milan sulle condizioni di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è tornato infortunato dalla Coppa d’Africa, e ha lasciato in lacrime il match contro l’Egitto vinto ai rigori dalla squadra di Salah.

Kessie si è sottoposto ieri agli esami strumentali. L’esito della Tac è stato negativo e sono quindi escluse lesione: il giocatore sta molto meglio e tornerà a disposizione di Pioli già dall’inizio della prossima settimana. Si aggregherà dunque al gruppo per preparare il derby contro l’Inter in programma alla ripresa del campionato. Nel frattempo, però, tiene sempre banco anche il suo futuro. È tutto fermo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e nelle ultime settimane non si sono registrati passi in avanti tra le parti. La dirigenza rossonera non sembra intenzionata ad alzare l’offerta ed accontentare Kessie, che è sempre più lontano dal Milan. “Con Kessie è tanto che stiamo parlando ed è tanto che ne stiamo parlando. Ci sarà ancora occasione di incontrarci con il suo agente. Capiamo benissimo il discorso economico e io non sono qui per giudicare. Però ci tengo a dire che anche l’anno scorso tutti i ragazzi che erano in scadenza hanno mostrato sempre grande professionalità. Se siamo in Champions League quest’anno è anche grazie a Calhanoglu e Donnarumma”, aveva dichiarato Maldini nelle scorse settimane. Alla finestra c’è anche Marotta e l’Inter, come già successo per Calhanoglu.

Calciomercato Milan, anche l’Inter su Kessie | I dettagli

Non solo la Juventus, dunque. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, anche l’Inter è in agguato per Kessie e monitora attentamente la situazione, pronta ad affondare il colpo per il suo arrivo a parametro zero. L’idea è quella di ripetere il colpo Calhanoglu della passata sessione di calciomercato estivo. L’ivoriano rappresenta una grandissima occasione a parametro zero e Marotta è da sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto. Il Milan è dunque avvisato.