Milan, Inter nel mirino: le ultime sulle condizioni di Kessie

Le ultime sulle condizioni di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è pronto a tornare in Italia e lunedì sarà a Milano. Ecco il punto sul calciatore

Arrivano novità in merito alle condizioni di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli.

Il mondo Milan ha tifato Egitto nel match di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio. Gli ivoriani sono stati eliminati, ai calci di rigori. Il centrocampista del Milan potrà far ritorno a Milano ma le sue condizioni fisiche hanno tenuto in apprensione i tifosi rossoneri, oltre che il tecnico rossonero. Franck Kessie ha lasciato il campo di gioco anzitempo, in lacrime, per un trauma costale. Erano queste le ultime notizie provenienti dall’Africa.

In serata sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista ex Atalanta: come appreso dalla redazione, Kessie si è sottoposto a nuovi esami. L’esito della Tac è stato negativo. Sono quindi state escluse lesione. Il giocatore sta molto meglio e tornerà a disposizione di mister Pioli già dall’inizio della prossima settima. Il calciatore si aggregherà dunque al gruppo.

Stefano Pioli potrà dunque disporre del calciatore ivoriano per la partita più importante della stagione. Il derby, che ci farà capire se il Milan, potrà davvero lottare per lo scudetto, è in programma il prossimo 5 febbraio.

Milan, le ultime da Milanello

La squadra di Stefano Pioli anche oggi ha lavorato a Milanello, con un doppio allenamento. Al centro sportivo di Carnago il tecnico ha dovuto fare a meno degli azzurri, Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Davide Calabria e Sandro Tonali, impegnati con la Nazionale. La squadra ha dovuto far meno di Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori, oltre chiaramente di Simon Kjaer. L’attaccante svedese e il difensore inglese hanno messo nel mirino l’Inter ma solo i prossimi giorni ci diranno se potranno davvero esserci. Non si è ancora allenato con la squadra, invece, il nuovo acquisto Marko Lazetic, che ha preso il posto di Pietro Pellegri. Il bomber serbo ha scelto la maglia numero 22 e nei prossimi giorni sarà a disposizione di Pioli.