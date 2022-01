Paura Milan, dalla Spagna: “Affare vicino per Kessie”

Ansia Milan per le ultime notizie di calciomercato su Frank Kessie provenienti dalla Spagna, la trattativa sarebbe in fase avanzata

“Il Barcellona è in trattative avanzate per acquistare Franck Kessie in estate. L’affare è vicino al completamento”. La notizia è stata lanciata in Spagna da ‘RadioCat’ nelle ultime ore e mette in ansia il mondo Milan. Il “Presidente”, il miglior centrocampista presente in rosa, in scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe lasciare i rossoneri per colorarsi di blaugrana.

Fonti vicine alla trattativa – assicurano dalla penisola iberica – riferirebbero di una trattativa in fase avanzata per l’ingaggio del giocatore ivoriano. Avanzata ma non ancora chiusa, considerate anche le molteplici società europee interessate al giocatore, tra le quali figura sempre la Juventus. La scadenza del suo accordo la prossima estate sembra quindi rendere la sua firma ancora più attraente e fattibile.

Calciomercato Milan, Barcellona in trattativa per Kessie: accordo vicino

Frank Kessie, hanno spiegato in radio, vanta un certo legame con Mino Raiola, che pur non essendo il suo rappresentante diretto è intervenuto nella trattativa con i rossoneri per cercare il rinnovo, cosa che non è andata a buon fine. Il buon rapporto tra Raiola e il presidente Laporta potrebbe favorire questa operazione.

Classe 1996, ormai da anni Kessie è considerato tra i migliori centrocampisti della Serie A. Nonostante alcune prestazioni altalenanti, in questa stagione ha già aiutato il Milan con 5 gol e 1 assist in 21 presenze totali. Al momento percepisce circa 2,2 milioni di euro e, forte degli interessi di svariati club europei (big di Premier League tra gli altri), chiederebbe un ingaggio da circa 7-8 milioni per restare.

Malgrado i molteplici tentativi effettuati, la dirigenza non è ancora riuscita ad assecondare le sue richieste per il prolungamento. I mesi passano e le indiscrezioni si susseguono. Le ultime portano in Spagna, destinazione Catalogna, sponda Barcellona.