Milan, Maldini al lavoro per giugno | Il colpo da ‘bloccare’

Ultime ore di mercato per il Milan di lavoro in prospettiva, contatti continui di Maldini per mantenere la ‘pole’ per l’acquisto estivo

Ultima giornata di mercato di gennaio che sarà fatta di tanti contatti per il Milan. I rossoneri, fin qui, sono stati decisamente meno attivi di Inter e Juventus, ma il lavoro della dirigenza del Diavolo si sta svolgendo anche sottotraccia.

Difficile prevedere scossoni particolari quest’oggi a Milanello, come anticipato da Calciomercato.it. Ma ciò non vuol dire che non sarà una giornata impegnativa per Maldini e Massara. Volta soprattutto, a quanto pare, a tutelare gli interessi rossoneri per giugno, con una situazione nello specifico nel mirino.

Calciomercato Milan, prosegue il forcing per Botman: le ultime

Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan insiste per Botman, in chiave estiva. Troppo elevate le richieste del Lille attualmente, l’affondo verrà portato in estate. Nel centrale olandese è stato identificato il rinforzo difensivo per il futuro. Bisogna però fare attenzione al concreto interessamento per Botman del Newcastle, nemmeno gli inglesi mollano e potrebbero invece esaudire le cifre avanzate dai francesi, intorno ai 40 milioni di euro. Tra i nuovi assalti da registrare, anche quello del Borussia Dortmund. Dunque, i contatti delle ultime ore con la dirigenza del Lille, da casa Milan, saranno ulteriormente tenuti in caldo, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per cercare di ‘bloccare’ il giocatore. I buoni rapporti con i francesi, confermati dai tanti dialoghi e dalle operazioni di questi anni, inducono all’ottimismo in via Aldo Rossi.