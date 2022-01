CM.IT | Milan, Botman resta in salita: c’è il rilancio del Newcastle

Sven Botman è il nome in cima alla lista del Milan per quanto riguarda la difesa, ma sull’olandese del Lille è tornato alla carica il Newcastle

Il Milan ormai è uscito allo scoperto, vedi le parole di ieri di Maldini: Sven Botman è il preferito per quanto concerne la difesa, il cui rafforzamento ha la priorità su tutto in questa sessione invernale considerato l’infortunio di Kjaer.

Come vi raccontiamo ormai da tempo, però, il classe 2000 olandese è complicato da raggiungere perché il Lille è disposto a privarsene solo in caso di offerta davvero irrinunciabile, a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri possono anche tentare la strada dell’acquisto definitivo, ma il budget a disposizione di Maldini e Massara sembra non superi i 20 milioni di euro. Poco per far vacillare il club transalpino, che parte da una valutazione di 30-35 milioni. O meglio dire partiva, già perché a questa cifra più o meno è già arrivato il Newcastle, al momento il concorrente più pericoloso al cartellino del centrale ex Ajax.

A proposito dei bianconeri, le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano quelle di ‘The Athletic’, ovvero che hanno lanciato una nuova offensiva alzando la proposta precedente (30-35 milioni) che era stata respinta dal club ottavo in Ligue 1 e qualificatosi alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

La trattativa è dunque (ri)entrata in una fase calda, con un accordo non da escludere perché la società del fondo Pif, quello spesso e volentieri (senza basi solide) dato a un passo dall’acquisizione dell’Inter (un interesse, poi confermato, c’è sicuramente stato), è fermamente intenzionato a mettere le mani sul calciatore dopo aver già preso Trippier dall’Atletico Madrid. Il terzino inglese è il primo ‘colpo’ dell’Era saudita, costo dell’operazione circa 14 milioni di euro.

Calciomercato, Botman vuole il Milan (o un altro grande club) ma il Newcastle ha i mezzi per convincerlo

Botman è titubante sul trasferimento al Newcastle anche perché la squadra allenata da Eddie Howe è penultima (11 punti) con una giornata in più rispetto al Watford di Ranieri quart’ultimo e una sul Barnley terz’ultimo a pari merito. Il ragazzo preferisce aspettare il Milan o comunque un club di maggior prestigio, però fino a quando? A suon di milioni il Newcastle può alla fine convincere qualsiasi giocatore, compresi quelli che hanno diverse remore come lui.