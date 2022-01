CM.IT| Milan, tra campo e mercato: attaccante e difensore gli osservati speciali di Pioli

Milan tra campo e mercato: un difensore sullo sfondo, ma Pioli spera nei recuperi per il derby contro l’Inter

Testa al campo in casa Milan. La squadra rossonera si è ritrovata a Milanello per un allenamento al mattino. Mister Pioli e i suoi uomini non si stanno facendo distrarre dal mercato: tutti concentrati per il derby, in programma il prossimo 5 febbraio. Una partita che vale una stagione e che ci dirà se Sandro Tonali e compagni lotteranno fino alla fine per lo scudetto o se dovranno iniziare seriamente a guardarsi alle spalle.

Le attenzioni, in questi giorni, sono chiaramente puntate su Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. Il difensore, reduce da un’operazione al menisco e l’attaccante, che deve fare i conti con un’infiammazione al tendine d’Achille, lavorano duro per tornare il prima possibile. La speranza è quella di farcela per la sfida contro l’Inter. Già dall’inizio della prossima settimana se ne saprà di più. Al momento i due calciatori, come appreso dalla redazione, hanno svolto lavoro in palestra, come nella giornata di ieri.

Chi ha lavorato sul campo è invece il nuovo arrivato: Marko Lazetic ha iniziato con la squadra prima di svolgere un lavoro atletico personalizzato, propedeutico al suo inserimento totale in gruppo. Con il rientro degli italiani, che hanno concluso lo stage, e quello di Franck Kessie, che da lunedì si aggregherà alla squadra, si inizieranno a capire quali saranno le idee per la sfida più importante della stagione.

Milan, poche ore alla fine del mercato: Maldini e Massara a Milanello

Nel frattempo si sarà chiuso anche il calciomercato, che non dovrebbe regalare molti sussulti. C’è serenità dalle parti di Casa Milan e la presenza a Milanello di Maldini e Massara dimostra che niente di davvero pesante sta bollendo in pentola. Va tenuta d’occhio però la situazione legata alla cessione di Samu Castillejo, ma serve il suo via libera all’addio immediato. Attenzione dunque alla pista spagnola. A poche ore dalla chiusura del calciomercato non si può escludere completamente l’acquisto di un nuovo difensore. Ieri vi abbiamo parlato della possibilità Saliba. Chissà che non si presentino altre opportunità. Con la consapevolezza che il grande investimento verrà fatto in estate con Botman, il Milan è pronto a coglierle ma sempre alle giuste cifre.