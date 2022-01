Newcastle, ora è UFFICIALE: colpo Bruno Guimaraes

Arriva il comunicato ufficiale sull’approdo di Bruno Guimaraes al Newcastle, niente Juventus in questo calciomercato invernale

Calciomercato.it lo aveva anticipato nei giorni scorsi ma ora è ufficiale: Bruno Guimaraes è un nuovo calciatore del Newcastle. La notizia è stata annunciata con un breve comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del club inglese. Il centrocampista brasiliano classe 1997 era seguito anche dalla Juventus.

Concisa la nota di oggi pomeriggio: “Il Newcastle United è entusiasta di annunciare la firma di Bruno Guimaraes dall’Olympique Lyonnais con un contratto di quattro anni e mezzo. Ben venuto, Bruno”. Inizialmente non convinto della destinazione, il calciatore tra martedì e giovedì ha rotto gli indugi spalancando le porte all’accordo tra i due club e al trasferimento in Premier League.

Calciomercato Newcastle, ufficiale l’acquisto di Bruno Guimaraes

Come anticipato dalla nostra redazione, l’intesa è stata raggiunta sulla base di 50 milioni di euro complessivi tra parte fissa (42 milioni) e bonus legati anche alla salvezza dei Magpies. Confermate anche le tempistiche dell’affare, che è stato concluso in questo week end dopo le visite mediche efettuate dal giocatore.

La Juventus ha dunque perso un suo importante obiettivo. Per la linea mediana è comunque vicino l’acquisto di Zakaria. Il calciatore 25enne potrebbe arrivare già stasera (o al massimo domani mattina) in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Si limano gli ultimi dettagli con il Borussia Moenchengladbach che dovrebbe ricevere circa sette milioni di euro: 3,5 milioni di parte fissa, altrettanti in bonus.