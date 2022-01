Seguito anche dalla Juventus nelle scorse settimane, Bruno Guimaraes ha ricevuto un’offerta molto sostanziosa dall’Inghilterra

Dopo aver vissuto in maniera sommessa le prime tre settimane di calciomercato, la Juventus è entrata in scena di prepotenza trovando l’accordo con la Fiorentina per l’approdo di Dusan Vlahovic in bianconero. L’acquisto dell’attaccante serbo per circa 70 milioni tra parte fissa e bonus è destinato a creare un effetto domino anche sul mercato in uscita.

Corteggiato già da tempo dal Barcellona, Alvaro Morata può ricevere il via libero bianconero per il trasferimento in Catalogna, ma per arrivare a dama è necessario che il club blaugrana perfezioni almeno una cessione (dialoghi aperti con l’agente di Dembele) e diminuire il monte ingaggi. A centrocampo, restano in bilico le posizioni di Arthur e Bentancur, anche se Allegri vuole un sostituto prima di lasciar partire uno dei due mediani. Tra i profili maggiormente ambiziosi seguiti dalla Juve, c’è sicuramente quello di Bruno Guimaraes. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di nuovi sondaggi bianconeri, resi tuttavia complicati dalle elevate richieste economiche del Lione.

Calciomercato Juventus, accordo Lione-Newcastle per Bruno Guimaraes

Richieste che non hanno spaventato il Newcastle. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, l’esistenza di un accordo tra club sulla base da 40 milioni di euro. Per il mediano 24enne, pronto un ingaggio da oltre 4,5 milioni a stagione che, tuttavia, non è ancora bastato per convincerlo ad accettare la destinazione. L’ex Athletico Parananese sta vautando l’offerta, ma vorrebbe lasciare l’OL solo per un club di maggior cabotaggio.

Situazione agli antipodi rispetto a quella fissuta da Diego Carlos. Il difensore del Siviglia ha già raggiunto un’intesa con i Magpies, ma Monchi al momento non vuole lasciarlo partire, visto che non è ancora riuscito a trovare un sostituto degno dell’ex Nantes.