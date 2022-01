Calciomercato Juventus, arriva l’offerta da 36 milioni: è l’erede di Arthur

La Juventus sta centrando il colpo Vlahovic, ma ha nei radar anche un rinforzo a centrocampo

Dusan Vlahovic sarà il grande colpo del calciomercato invernale, in Italia come anche in Europa. Il serbo piaceva a tantissimi club anche fuori la Serie A, Arsenal in primis e ovviamente non solo. Sono circa 70 i milioni, tra parte fissa e bonus, che la Juventus investirà per portarlo subito all’Allianz, con tempistiche decisamente inaspettate.

Per la società torinese si apre a questo punto ovviamente un mondo dal punto di vista delle strategie sul reparto offensivo. L’arrivo di Vlahovic condizionerà in qualche modo anche il futuro di Morata e Dybala, visto che sul bomber della Fiorentina verranno investiti 7 milioni netti a stagione per l’ingaggio. E nel frattempo lo spagnolo torna a guardare irrimediabilmente al Barcellona, che non ha mai perso la speranza. Soprattutto Xavi che non vedrebbe l’ora di abbracciarlo, con Morata che ricambia l’affetto. Il serbo gli toglierebbe spazio, senza contare che già difficilmente l’estate prossima la Juventus lo avrebbe riscattato per 35 milioni. E poi la riflessione sul rinnovo di Paulo Dybala, che ovviamente resta in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Guimaraes obiettivo ma arriva l’offerta dalla Premier

I discorsi sul rinnovo di Dybala infatti sono circondati adesso da un alone di mistero, su quelle che sono le reali intenzioni dell’argentino e della società. Di certo per questa seconda parte di stagione Allegri si godrà la Joya in tandem con Vlahovic. E poi il centrocampo, dove Arthur è ancora il nome principale in uscita. Il brasiliano è sempre nei radar dell’Arsenal, anche in questo caso i contatti non si sono mai interrotti ma manca l’accordo per quanto riguarda la questione cifre e formule. Oltre al fattore sostituto. Che la Juventus ha pure individuato: si tratta di Bruno Guimaraes del Lione.

Il brasiliano piace da tempo ai bianconeri, ma non solo. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, alcuni giorni fa la Vecchia Signora è tornata alla carica con l’entourage del calciatore. Ma la trattativa non è semplice, proprio per la concorrenza agguerritissima di club come Arsenal, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Atletico Madrid e PSG. E proprio una di queste, il Newcastle, avrebbe avanzato una proposta: secondo ‘RMC Sport’, l’offerta è di 36 milioni di euro con un ingaggio quadruplicato per Guimaraes. La Juve ha ovviamente in ballo anche il possibile addio di Bentancur, che potrebbe sbloccare il colpo in entrata. E oltre a Guimaraes ci sono altri profili come Zakaria e Nandez.