Il centrocampista brasiliano, Bruno Guimaraes, ha sciolto le riserve sul Newcastle ed entro il weekend dovrebbero arrivare gli annunci

Da tempi non sospetti alla ricerca di un centrocampista centrale, la Juventus è destinata a perdere un suo obiettivo nelle prossime ore. A meno di dietrofront improvvisi (nei giorni recenti altri club di Premier hanno provato ad inserirsi), Bruno Guimaraes si accaserà al Newcastle entro la fine del mercato.

Finito nuovamente sul taccuino dei bianconeri dopo essere stato rifiutato a 12 milioni di euro prima del suo trasferimento al Lione, il centrocampista brasiliano è pronto a continuare la sua carriera in Premier League. Inizialmente non convinto della destinazione, Bruno Guimaraes tra martedì e giovedì ha rotto gli indugi, spingendo i due club a trasformare l’intesa di massima raggiunta a inizio e settimana in un accordo definitivo. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni e mezzo, più opzione, da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione.

Calciomercato, Bruno Guimaraes-Newcastle: tutte le cifre

Per quanto riguarda i club, l’intesa finale, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è stata raggiunta sulla base di 50 milioni di euro complessivi tra parte fissa (42 milioni) e bonus legati anche alla salvezza dei Magpies. Attualmente in Brasile con la Seleçao, il 24enne sosterrà le visite mediche in patria (forse già oggi). Entro il weekend dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte della società inglese, a meno di colpi di scena.