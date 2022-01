Roma, intreccio Ndombele-Diawara | Conferme su ‘stallo’ Psg

La posizione di Ndombele influisce direttamente sul destino di Diawara e sul mercato della Roma: conferme sulle difficoltà del Psg

Il mercato di gennaio ha portato in dote alla Roma due acquisti importanti come Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Innesti importanti, per la compagine di Mourinho, che aumentano le alternative a disposizione dei giallorossi per una seconda parte di stagione da provare a vivere da protagonisti in tutte le competizioni.

Il tecnico portoghese però sogna un terzo innesto nelle ultime ore di mercato. Qualcosa potrebbe sbloccarsi, soprattutto nel caso di una cessione dell’ultimo momento. E’ il caso di Diawara, con il cui entourage c’è stato un incontro per definire le possibili soluzioni, come raccontato da Calciomercato.it. Varie le piste possibili per il guineano, tra le proposte pervenute Diawara ha per ora detto no all’ipotesi Galatasaray. Una delle ipotesi più calde in questo momento è quella che potrebbe portare Diawara al Valencia, ma c’è prima da risolvere la situazione Ndombele in un complesso intreccio tra gli spagnoli, il Tottenham e il Psg.

Calciomercato Roma, il Psg su Ndombele ‘blocca’ i giallorossi e Diawara

Giungono conferme alle nostre anticipazioni di ieri, con il Valencia molto interessato all’ex Napoli (il quale apprezzerebbe la destinazione spagnola) ma che intanto si muove anche su Ndombele. Il centrocampista, al Tottenham, è fuori dai piani di Conte e si prepara a partire, ma su di lui c’è anche l’interessamento del Psg. I francesi, tuttavia, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, hanno problemi con la cessione di Leandro Paredes, senza la quale non potrebbero procedere all’acquisto. Le conferme arrivano da ‘As’, in Spagna, che spiega come il piano dei francesi di racimolare i famosi 100 milioni di euro dalle cessioni per ora non stia andando in porto. Leonardo è riuscito a piazzare solo Sergio Rico e Rafinha, in operazioni che per di più non hanno fatto entrare nulla nelle casse dei parigini. In più, il Psg dovrebbe fare spazio a centrocampo, ma non è arrivato nemmeno l’accordo per l’addio di Dina-Ebimbe. Con questa situazione di stallo, dunque, anche Diawara, al momento, ha un futuro piuttosto incerto.