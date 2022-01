CM.IT | Roma, incontro con l’entourage di Diawara: si studiano soluzioni

Roma, incontro a Trigoria con l’entourage di Diawara: il centrocampista non rientra nei piani, si studiano soluzioni

Tra gli epurati in casa Roma c’è certamente Amadou Diawara. Per il centrocampista guineano, tornato dal Camerun dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa della propria nazionale per mano del Gambia, potrebbero essere giorni decisivi per il proprio futuro. L’ex Bologna e Napoli infatti non rientra nei piani di José Mourinho e potrebbe cambiare aria nelle ultime ore di mercato.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un incontro a Trigoria tra la Roma e l’entourage del giocatore per definire il futuro del centrocampista africano. In un clima tranquillo, Diawara ha capito che giocherà molto poco se dovesse continuare a vestire la maglia giallorossa e per questo starebbe opzionando una soluzione all’estero o in Italia. Lo scorso settembre il giocatore è stato molto vicino a trasferirsi al Galatasaray, ma l’affare non si è poi concretizzato.

Il suo addio dalla capitale potrebbe però essere solo rimandato di qualche mese. In queste settimane il calciatore attendeva infatti offerte concrete, che non sembrano essere arrivate. L’interesse però non manca: in Italia il ragazzo piace soprattutto a Cagliari e Sampdoria, ma attenzione anche alle piste inglesi e spagnole. Il suo entourage sta cercando la miglior soluzione, novità a riguardo potrebbero emergere nelle prossime ore.