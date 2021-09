Niente Galatasaray per Amadou Diawara che resta quindi a Roma, quanto meno fino a gennaio. I turchi hanno optato per un altro obiettivo

Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara è tornato nella capitale dopo il colpo di Stato in Guinea che aveva fatto saltare la partita contro il Marocco. Il mediano di Mourinho inoltre secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it dovrebbe restare in giallorosso, almeno fino a gennaio dopo l'interessamento del Galatasaray delle scorse ore.

Il club turco si prepara infatti ad ufficializzare l’acquisto del centrocampista brasiliano Gustavo Assunção, verdeoro di 21 anni proveniente dal Famalicão che è già ad Istanbul. Così facendo la società giallorossa ha peraltro terminato i posti in rosa per gli stranieri. Niente Diawara quindi per il Galatasaray che ha virato su un altro profilo alla luce anche delle poche ore ormai rimaste prima della chiusura del mercato in Turchia che si concluderà questa sera alle 23.