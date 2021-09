CM.IT TV | Kean alla Juve: “Finora non ha meritato”

Intervenuto alla CM.IT TV, Rolando Bianchi punta il dito contro Moise Kean, tornato in estate alla Juventus

Moise Kean come attaccante titolare e come sostituto di Cristiano Ronaldo? “È un buon attaccante, ma deve ancora dimostrare tanto”. A parlare è Rolando Bianchi, intervenuto in diretta alla CM.IT TV. L’ex attaccante, tra le altre, di Torino e Reggina, ha parlato di Nazionale e in particolare delle nuove leve, Giacomo Raspadori e Moise Kean. “Chi contro la Lituania? Io preferisco Raspadori, perché va visto in determinate circostanze e ha qualità importanti. È un bel banco di prova”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Intrieri: “Ecco il futuro di Kessie. Suning è un bluff”

Kean invece ha ancora tanto da dimostrare secondo Bianchi: “È un buon attaccante, ma finora le squadre in cui ha giocato non se le è meritate, deve dimostrare ancora tanto, sia a livello realizzativo che di gioco per arrivare ai top club. Ci vuole tempo. Poi sostituire Ronaldo non sarà ovviamente facile, essere accostato a lui come successore è pesante. Va lasciato tranquillo. Nel Paris Saint-Germain ha avuto buoni numeri, ma giocando sempre all’attacco e con grandi campioni. Deve ancora dimostrare di essere da top club, dando continuità di rendimento come sta facendo ad esempio Haaland. Non è sicuramente a quel livello”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

CM.IT TV | Bianchi: “Nessun caso Immobile”

Bianchi ha parlato anche di Immobile: “Non parlerei di caso Immobile. Fa tanti gol in campionato, la Nazionale gioca in un modo che non lo sfrutta al meglio. Non gli metterei la croce addosso. Qualche problematica c’è nel costruire per l’attaccante, ma non nelle loro qualità. Non sono degli attaccanti top, però sono sicuramente degli ottimi giocatori. Capocannoniere? Immobile negli anni ha dimostrato grande continuità ed è il principale candidato. Anche Vlahovic potrà fare una grandissima stagione, poi ci saranno i giocatori più maturi come Ibrahimovic e Giroud. Sarà ancora un bel campionato anche a livello realizzativo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni Italia-Lituania, assenze pesanti per Mancini

Sui nuovi attaccanti dell’Inter: “Ha fatto due ottimi acquisti. È normale che sostituire Lukaku è difficile, fa reparto da solo. A me Dzeko piace tantissimo, però è in là con gli anni e bisognerà capire come starà a livello fisico. Correa è un acquisto importante, che Inzaghi conosce già, potranno sostituirlo sicuramente anche se Lukaku è una perdita pesante”. Infine su Belotti: “È un giocatore importante. Ha abituato tutti a stagioni importanti, riuscire ad avere quella continuità non è facile. Negli ultimi anni non ha raggiunto quei livelli che ci si aspettava. Lo vedo bene al Torino e spero resti perché potrebbe diventare una bandiera. In caso di addio a livello di big in Italia penso che possa giocarsela con tutti”.