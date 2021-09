Probabili formazioni Italia-Lituania, assenze pesanti per Mancini

Mancini alle prese con assenze pesanti in vista del match di stasera tra Italia e Lituania, le probabii formazioni

Italia in emergenza totale contro la Lituania. Stasera, nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma a Reggio Emilia alle 20,45, il Ct Mancini dovrà fare a meno di alcuni titolarissimi. Il bollettino, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, prevede molteplici assenze pesanti: a casa sono tornati Immobile (problema al flessore) e Insigne (problemi personali); Chiesa (flessore) potrebbe tornare stamane con Bastoni (contusione in particella); fuori gioco anche Zaniolo (contusione con versamento alla coscia); esami strumentali per Bastoni (botta in allenamento); Sensi, noia a polpaccio.

Queste le probabili formazioni di Italia-Lituania:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pessina, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Bernardeschi. Allenatore: Roberto Mancini.

LITUANIA (4-3-3): Setkus; Lasickas, Utkus, Satkus, Baravykas; Slivka, Megelaitis, Kazlauskas; Cernych, Dubickas, Novikovas. Allenatore: Valdas Ivanauskas.