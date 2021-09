Ventura non ha alcun dubbio sull’Italia: “Andremo al Mondiale”

L’ex ct dell’Italia, Giampiero Ventura, si è espresso sulla nazionale di Mancini in vista del percorso di qualificazione ai prossimi Mondali

Ancora un pari per l’Italia di Roberto Mancini che ora non può proprio più sbagliare per non incappare in brutte sorprese lungo il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Nel 2018 gli azzurri non parteciparono alla massima competizione planetaria in seguito allo spareggio perso nel doppio confronto contro la Svezia, sotto la gestione tecnica di Gian Piero Ventura. Lo stesso ex ct ai microfoni di ‘Adnkronos’ si è detto ottimista sull’Italia: “Qualche difficoltà a settembre dopo la pausa estiva era prevedibile ma sono sicuro che questa squadra non avrà problemi ad andare al mondiale”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ventura ha poi aggiunto: “Per essere certi della qualificazione diretta al mondiale serve vincere tutte le prossime partite e siamo tranquillamente in grado di farlo. Questa squadra, dopo la vittoria dell’Europeo, ha raggiunto una maturità un valore internazionale che non si è perso in pochi mesi. In autunno quando giocheremo le prossime partite sarà tutta un’altra musica”. Ne è sicuro Ventura che vede quindi un futuro decisamente più rosea rispetto a quello della Nazionale gestita da lui tra il 2016 e il 2017.