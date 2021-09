In due lasciano il ritiro, UFFICIALE: Mancini perde i pezzi

Roberto Mancini dovrà fare a meno di due pedine importanti per Italia-Lituania. Come riportato dal sito ufficiale della FIGC, hanno lasciare il ritiro Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini. I due calciatori – a scopo precauzionale – faranno rientro ai rispettivi club di appartenenza.

Per quanto riguarda il giocatore della Roma, per il momento non risulta nessun particolare allarmismo in vista del match di campionato contro il Sassuolo. Pellegrini, dunque, non sarà a disposizione di Mancini solo a scopo precauzionale.