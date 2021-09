CM.IT | La Roma fa innervosire De Laurentiis: preso un giovane talento

La Roma ha soffiato al Napoli un classe 2008, Emanuele Modugno: De Laurentiis era già furioso

De Laurentiis ne parlò nella conferenza stampa del 30 giugno scorso attaccando Fienga e la Roma per lo “scippo” di un giovanissimo calciatore. Come svelammo due mesi fa, si trattava di Emanuele Modugno, attaccante classe 2008 strappato dalla Roma prima che firmasse con il Napoli il vincolo pluriennale al compimento dei quattordici anni d’età.

Non è la prima storia di questo tipo, l’anno scorso la Roma portò via Domenico Musella – valido attaccante classe 2006 – che in questa stagione disputerà il campionato Under 16 con la maglia giallorossa. Il dibattito tra i club su questo “calciomercato” dei giovani è fitto, spesso si è discusso d’alzare i parametri dell’art.96 delle Noif che disciplina i premi di preparazione.